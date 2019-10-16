«До сказки шагать и шагать». Что мешает промышленным предприятиям Алтая стать полностью цифровыми

Чтобы сделать АЗПИ целиком цифровым нужно 100 млрд рублей, заявил на круглом столе по цифровизации промышленности Виктор Герман, председатель правления предприятия. Мероприятие состоялось 11 октября в ходе Алтайского ИТ-форума. «Таких денег мы не заработаем сами. И даже если нам дадут, не возьмем», — сказал Герман. Эксперты и промышленники несколько часов выясняли, какие факторы сдерживают цифровизацию заводов на Алтае и как их преодолеть.

Сколько стоит «конфетка»

Когда у Германа спросили, что бы он сделал на заводе, если бы ему дали 100 млрд рублей, он ответил: «Конфетку!». В аудитории раздался смех и аплодисменты.

По мнению эксперта, при существующей экономической и финансовой модели переход на новый технологический уклад, так называемую индустрию 4.0, сейчас недостижим. Нужны очень серьезные инвестиции, которых нет, и рынок сбыта у предприятий весьма ограничен.

Виктор Герман считает, что полная цифровизация — это идеал: «До этой сказки шагать и шагать». Тем не менее отдельные ее элементы внедрять в производство жизненно необходимо, иначе проиграешь в конкурентной борьбе. Позитивные примеры есть на АЗПИ.

Круглый стол по цифровизации промышленности. Анна Зайкова

На заводе параллельно работают старые советские станки и новые суперсовременные. По словам Германа, АЗПИ не смог бы производить насосы для моторов КАМАЗа без использования нанотехнологий.

Многолетняя исследовательская деятельность помогла предприятию «разгадать загадку» и исполнить технические требования заказчика по устойчивости насосов к высокому давлению. За счет уменьшения размеров «зерна» в металле примерно в 10 тыс. раз, удалось получить материал с принципиально новыми техническими характеристиками.

«Должен сказать, что этот секрет раскрыли только шесть предприятий в мире, и мы стали пятыми, — отметил Герман. — Без современных технологий на новых производствах не обойтись — изделие нужного качества попросту не получится».

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов рассказал, что недавно Минцифра РФ начала реализацию нового проекта по поддержке предприятий, которые внедряют современные технологии. Им предоставляются гранты на условиях софинансирования.

Чтобы претендовать на поддержку, нужно выполнить несколько условий. На предприятии необходимо четко описать процессы, которые требуют изменений и те эффекты, которые можно получить от внедрения цифровых технологий.

Второе условие — найти компанию-интегратора, которая может их внедрить. Третье — оформить заявку и получить поддержку от Минцифры РФ. Максимальная сумма гранта — 500 млн рублей.

Круглый стол по цифровизации промышленности. Анна Зайкова

«Проект реализуется впервые. Сейчас больше всего заявок представили Москва и Московская область. Но с 2020 года планируется значительно увеличить объем такой господдержки и, думаю, ее максимально приблизят к региональным предприятиям», — заключил Зрюмов.

Справка Что такое «Индустрия 4.0» Индустрей 4.0 называют четверную промышленную революцию, в результате которой на производствах в большом объеме будут использоваться цифровые технологии — роботы, дроны, виртуальная реальность, искусственный интеллект и так далее. Термин ввели в 2011 году в Германии. Первая технологическая революция случилась на стыке XVIII-XIX веков, когда началось промышленное производство. Вторая — на стыке XIX-XX веков, когда изобрели конвейер, разделение труда и поточное производство. Третья — в конце XX века с массовым распространением компьютеров и электроники.

АЗПИ. Анна Зайкова

Нужны не только программисты

Долгое время, когда говорили о подготовке кадров для цифровой экономики, имели в виду программистов и других «айтишников», но ими вопрос не ограничивается, отметил Андрей Марков, ректор АлтГУ.

Способными работать на цифровых предприятиях должны быть специалисты самых разных областей производства — пищевой, химической, оборонной промышленности, машиностроения и так далее. Их в значительном количестве сейчас готовит технический университет в Барнауле.

На занятиях студенты осваивают наиболее распространенные специализированные программы, которые используются в их будущей профессии — типа «Компаса», «Автокада» и других. «Ими насыщены наши предприятия, мы рассматриваем самые распространенные пакеты, в этом смысле наши студенты подготовлены. Но встает вопрос: учить всем существующим решениям или только некоторым?», — рассуждает Марков.

По его мнению, сегодня вуз готовит хорошие кадры, ведь его выпускниками комплектуют штаты алтайских заводов. Тем не менее он признает, что необходимость «доучивания» на предприятиях остается. Но в данном случае нужно понимать, что вуз тоже не способен угадать абсолютно все потребности и задачи реальных производств, заключил эксперт.

Круглый стол по цифровизации промышленности. Анна Зайкова

Отчасти проблему решает сотрудничество с бизнесом при подготовке специалистов — в этом смысле в Алтайском крае есть хороший опыт. К тому же современный образовательный стандарт предполагает, что профессиональные компетенции, которые должны освоить студенты, вуз определяет самостоятельно (в отличие от универсальных и общепрофессиональных компетенций — они прописаны в стандарте).

Здесь как раз и кроется возможность включать в обучение занятия на заводах. Однако узаконить работу базовой кафедры вуза на предприятии сложно. Необходимо получить много разрешений. «Это надо делать, но не всегда легко», — отметил Марков. Потому, по его словам, часть кафедр на заводах вынужденно работают «полуподпольно». Тем не менее эффект от них есть.

Участники круглого стола обозначили вопрос переподготовки уже работающих кадров в контексте цифровой экономики и выступили с предложением создать в регионе образовательный центр.

Андрей Марков согласился, что это хорошая идея. Он отметил, что отчасти переобучение сейчас проходит в рамках некоторых национальных проектов, в частности по повышению производительности труда.

Круглый стол по цифровизации промышленности. Анна Зайкова

«Я прекрасно понимаю предприятия — отпустить технолога по полдня учиться в течение двух месяцев трудно. Тем не менее других „путей наверх“, кроме как образование через всю жизнь, нет», — сказал Марков.

Кому нужны цифровые технологии

Бессмысленно заниматься цифровизацией, если на предприятии не отлажены бизнес-процессы, отметил Борис Чесноков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты. «Часто за цифровизацию хватаются как за способ навести порядок, но эксперты подчеркивают, что нужно действовать наоборот — сначала навести порядок, установить алгоритмы, а потом переводить все это в цифровой формат. Иначе не работает», — сказал он.

Еще один важный фактор — заинтересованность первого лица во внедрении новых технологий и их экономическая обоснованность. Эти моменты учли на предприятии «Алтайкрайэнерго», которое за последние два года прошло масштабную цифровую трансформацию, и она все еще продолжается. Представители компании рассказали об этом опыте.

«Смотреть в сторону цифровизации нас заставила экономика», — подчеркнул Сергей Приб, гендиректор предприятия. В частности значительный кредитный портфель — 1,3 млрд рублей в 2016 году.

АЗПИ. Анна Зайкова

В компании прописали все бизнес-процессы на бумаге, и только потом начали внедрять новые подходы в жизнь. Если раньше сотрудники готовили отчеты о своей работе, то сейчас вся их деятельность отслеживается дистанционно в режиме реального времени по часам.

Более 700 специалистов производственного сектора получили рабочие смартфоны, на которые им приходят задания через приложение. Например, случается инцидент на объекте. Система определяет сотрудника, который находится ближе всего, и шлет ему уведомление.

«Специалисты теперь не каждый день приходят в офис. Они не теряют время на дорогу, излишние перемещения. Внутренний норматив вырос с 22−24 обходов в месяц до 70 на человека. Производительность контроллеров увеличилась на 215%, а зарплата сотрудников на 70% без изменения фонда оплаты труда», — рассказал Вадим Гладышев, начальник отдела информационных технологий «Алтайкрайэнерго».

По словам Сергея Приба, нововведения понравились не всем и значительная часть персонала уволилась. Среди них много людей с солидным опытом работы, «которым больше не интересно развиваться», уточнил он.

АЗПИ. Анна Зайкова

Для обслуживания электросетей используются дроны и дополненная реальность. С помощью дронов проводится осмотр линий. Раньше для этого привлекали трех сотрудников. Теперь инженер в офисе получает данные с беспилотников, анализирует состояние сетей, смотрит, где есть дефекты.

Сотрудники бригад, которые выезжают на объекты, в своих смартфонах видят, что именно нужно исправить. Там же содержится информация об опоре: кто к ней подключен, какое потребление электроэнергии и так далее.

На предприятии работает ситуационный центр, в котором обрабатывается вся информация об объектах, сотрудниках, транспорте. За «картиной дня» наблюдает диспетчер.

Вадим Гладышев рассказал, что за два года на предприятии запустили восемь цифровых проектов, в 2020 году планируется еще три-четыре. Все они окупаются в короткие сроки — от 2,5 до 15 месяцев.

АЗПИ. Анна Зайкова

Цифровизацией на «Алтайкрайэнерго» занимаются штатные специалисты, всего 40 человек. У многих из них по два высших образования — в сфере энергетики и ИТ.