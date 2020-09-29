Финалисты конкурса лучших ИТ-проектов Алтайского края представили свои работы жюри

В этом году конкурс прошел в семнадцатый раз. Финалисты впервые презентовали свои проекты в дистанционном формате — режиме видеоконференции.
По словам министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмова, из-за пандемии коронавируса перед организаторами встал вопрос, проводить ли конкурс. Но было решено не отказываться, потому что он имеет очень большое значение для Алтайского края.
Многие проекты, которые в прежние годы участвовали и побеждали в конкурсе, стали новаторскими на уровне страны и сегодня активно используются на практике.
Борис Чесноков,
президент Алтайской торгово-промышленной палаты:
— Именно в Алтайском крае впервые был реализован проект «Сдача на счет» в торговой сети «Мария-Ра». В магазины внедрили технологию, которая позволяет переводить сдачу на счет мобильного телефона покупателя. Над подобными решениями начинали работать в разных регионах, но не доводили до конца, а наш проект запустили. Сейчас никого уже не удивляет возможность записаться на прием к врачу через интернет. Систему, позволяющую это сделать, около десяти лет назад одними из первых разработали алтайские программисты.
Еще один успешный ИТ-проект из Алтайского края, который был представлен на конкурсе, а теперь используется для управления десятками автовокзалов в разных городах страны, реализовали программисты барнаульской компании «Артмарк».
По словам Евгения Зрюмова, конкурс ИТ-проектов — это витрина решений, которые алтайские разработчики представили за год. Благодаря этому конкурсу о них узнает широкая аудитория и они получат больше шансов обрести господдержку, партнеров, инвесторов и клиентов.
В текущем году многие проекты сосредоточены на решении задач, возникших в связи с пандемией коронавируса. Компании быстро сориентировались и в сжатые сроки предложили рынку актуальные решения, связанные с получением различных услуг дистанционно, — медицинских, образовательных и так далее.
Кроме того, организаторы ввели новую систему номинаций. Их всего четыре:
- Student аpportunITy — номинация для студенческих работ,
- HOT SocTech — номинация для проектов в социальной сфере,
- Unique Digital Design — номинация, где оценивали уникальность дизайна,
- Digital Transformation — для внедренных проектов, показавших результаты.
Проекты для социальной сферы и уникальный дизайн были выделены впервые, и это позволило привлечь на конкурс больше компаний и авторских коллективов, так как данные направления популярны среди разработчиков.
Несмотря на пандемию, в этом году поступило рекордное количество заявок — более 40. Их оценивали по нескольким критериям: современность технологий, степень внедрения проекта, актуальность и другим. В жюри конкурса вошли известные в регионе ИТ-предприниматели, преподаватели вузов, сотрудники минцифры и другие эксперты отрасли.
Одним из финалистов конкурса стала компания «Рустелетех», которая представила решение из сферы телемедицины. Оно позволяет пациентам получать удаленные консультации от врачей из разных медицинских центров с помощью видеосвязи и текстовых сообщений. Система уже внедрена и успешно работает в нескольких городах.
Евгения Хромова,
менеджер по работе с партнерами компании «Рустелетех»:
— Нам есть чем гордиться. Мы доделывали сервис ONLINE-VISIT.RU уже во время пандемии, команда работала дистанционно из дома, и у нас все получилось. Раньше сотрудники нашей компании участвовали в Алтайском региональном ИТ-форуме только в качестве спикеров. В этом году мы были рады представить свой проект на конкурс «Лучшие проекты информатизации Алтайского края» и вышли в финал. Это был первый опыт, и он оказался позитивным. Произошли некоторые заминки, связанные с дистанционным форматом, и выступать онлайн было даже волнительнее, чем вживую, потому что не видишь реакцию аудитории, но в целом все прошло хорошо.
За 17 лет конкурсная комиссия рассмотрела около 600 проектов, созданных как начинающими разработчиками, так и опытными профессионалами в сфере информационных технологий.
Многие из них успешно развиваются и известны в своей сфере. Например, сайт продажи электронных автобусных билетов https://e-traffic.ru, платформа для проведения соревнования в области информационной безопасности AltayCTF, автоматизированная система управления расходом рабочего раствора «МАСТЕР» и другие.