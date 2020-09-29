Финалисты конкурса лучших ИТ-проектов Алтайского края представили свои работы жюри

25 сентября в министерстве цифрового развития и связи Алтайского края состоялся финал конкурса «Лучшие проекты информатизации — 2020». 22 финалиста представили свои работы на суд жюри, которое определило победителей и призеров в четырех номинациях. Их имена объявят 8 октября на открытии Алтайского регионального ИТ-форума.

В этом году конкурс прошел в семнадцатый раз. Финалисты впервые презентовали свои проекты в дистанционном формате — режиме видеоконференции.

По словам министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмова, из-за пандемии коронавируса перед организаторами встал вопрос, проводить ли конкурс. Но было решено не отказываться, потому что он имеет очень большое значение для Алтайского края.

Евгений Зрюмов. Фото из архива Министерства связи

Многие проекты, которые в прежние годы участвовали и побеждали в конкурсе, стали новаторскими на уровне страны и сегодня активно используются на практике.

Борис Чесноков,

президент Алтайской торгово-промышленной палаты:

— Именно в Алтайском крае впервые был реализован проект «Сдача на счет» в торговой сети «Мария-Ра». В магазины внедрили технологию, которая позволяет переводить сдачу на счет мобильного телефона покупателя. Над подобными решениями начинали работать в разных регионах, но не доводили до конца, а наш проект запустили. Сейчас никого уже не удивляет возможность записаться на прием к врачу через интернет. Систему, позволяющую это сделать, около десяти лет назад одними из первых разработали алтайские программисты.

Еще один успешный ИТ-проект из Алтайского края, который был представлен на конкурсе, а теперь используется для управления десятками автовокзалов в разных городах страны, реализовали программисты барнаульской компании «Артмарк».

По словам Евгения Зрюмова, конкурс ИТ-проектов — это витрина решений, которые алтайские разработчики представили за год. Благодаря этому конкурсу о них узнает широкая аудитория и они получат больше шансов обрести господдержку, партнеров, инвесторов и клиентов.

В текущем году многие проекты сосредоточены на решении задач, возникших в связи с пандемией коронавируса. Компании быстро сориентировались и в сжатые сроки предложили рынку актуальные решения, связанные с получением различных услуг дистанционно, — медицинских, образовательных и так далее.

Финал конкурса «Лучшие проекты информатизации — 2020». Фото из архива Министерства связи Финал конкурса «Лучшие проекты информатизации — 2020». Фото из архива Министерства связи Финал конкурса «Лучшие проекты информатизации — 2020». Фото из архива Министерства связи Финал конкурса «Лучшие проекты информатизации — 2020». Фото из архива Министерства связи

Кроме того, организаторы ввели новую систему номинаций. Их всего четыре:

Student аpportunITy — номинация для студенческих работ, HOT SocTech — номинация для проектов в социальной сфере, Unique Digital Design — номинация , где оценивали уникальность дизайна, Digital Transformation — для внедренных проектов , показавших результаты.

Проекты для социальной сферы и уникальный дизайн были выделены впервые, и это позволило привлечь на конкурс больше компаний и авторских коллективов, так как данные направления популярны среди разработчиков.

Несмотря на пандемию, в этом году поступило рекордное количество заявок — более 40. Их оценивали по нескольким критериям: современность технологий, степень внедрения проекта, актуальность и другим. В жюри конкурса вошли известные в регионе ИТ-предприниматели, преподаватели вузов, сотрудники минцифры и другие эксперты отрасли.

Одним из финалистов конкурса стала компания «Рустелетех», которая представила решение из сферы телемедицины. Оно позволяет пациентам получать удаленные консультации от врачей из разных медицинских центров с помощью видеосвязи и текстовых сообщений. Система уже внедрена и успешно работает в нескольких городах.

Финал конкурса «Лучшие проекты информатизации — 2020». Фото из архива Министерства связи

Евгения Хромова,

менеджер по работе с партнерами компании «Рустелетех»:

— Нам есть чем гордиться. Мы доделывали сервис ONLINE-VISIT.RU уже во время пандемии, команда работала дистанционно из дома, и у нас все получилось. Раньше сотрудники нашей компании участвовали в Алтайском региональном ИТ-форуме только в качестве спикеров. В этом году мы были рады представить свой проект на конкурс «Лучшие проекты информатизации Алтайского края» и вышли в финал. Это был первый опыт, и он оказался позитивным. Произошли некоторые заминки, связанные с дистанционным форматом, и выступать онлайн было даже волнительнее, чем вживую, потому что не видишь реакцию аудитории, но в целом все прошло хорошо.

За 17 лет конкурсная комиссия рассмотрела около 600 проектов, созданных как начинающими разработчиками, так и опытными профессионалами в сфере информационных технологий.

Многие из них успешно развиваются и известны в своей сфере. Например, сайт продажи электронных автобусных билетов https://e-traffic.ru, платформа для проведения соревнования в области информационной безопасности AltayCTF, автоматизированная система управления расходом рабочего раствора «МАСТЕР» и другие.