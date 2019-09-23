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Известный бизнес-тренер Алексей Лукацкий научит алтайских «айтишников» отражать кибератаки

10 октября на Алтайском региональном ИТ-форуме состоятся «Киберучения по информационной безопасности» для специалистов. Их проведет бизнес-консультант компании Cisco, автор блога «Бизнес без опасности» Алексей Лукацкий.

10 октября на Алтайском региональном ИТ-форуме состоятся «Киберучения по информационной безопасности» для специалистов.
10 октября на Алтайском региональном ИТ-форуме состоятся «Киберучения по информационной безопасности» для специалистов.
Анна Зайкова

Кто может принять участие в киберучениях?

Соревнования рассчитаны на руководителей служб информационной безопасности и их заместителей. Команды сформированы по отраслевому признаку: образование, госуправление, коммерческие компании, банки, промышленность.

На учения уже зарегистрировались сотрудники Сибсоцбанка, Алтайкапиталбанка, Барнаултрансмаша, Алтайского аграрного и педагогического университета, отделения Пенсионного фонда и Почты России по Алтайскому краю, регионального Минздрава и многие другие.

В Алтайском крае такие соревнования пройдут впервые. Но Алексей Лукацкий уже проводил их на мероприятиях в Москве — «Код информацонной безопасности: профи» и SOC Forum.

Как будут проходить соревнования?

Под руководством Алексея Лукацкого команды решат кейсы — реальные инциденты, которые происходили на предприятиях. Участникам нужно предложить оптимальный вариант действий в кризисных ситуациях. Они могут быть такими.

  • В СМИ написали, что вашу компанию взломали. Ваши действия?
  • Внутри вашей сети вы видите необычную DNS-активность с рабочей станции бухгалтера. Ваши действия?
Алексей Лукацкий.
Алексей Лукацкий.
Фото предоставлено организатором

В чем польза от участия?

Кибератаки в мире становятся все изощреннее и происходят чаще. Однако в истории каждой компании они остаются из ряда вон выходящим и редким событием. «Такое случается с другими, но не с нами», — так размышляют многие до первого инцидента.

По этой причине даже опытные специалисты могут растеряться, не суметь быстро среагировать и выработать эффективный план действий, когда сталкиваются со взломом или утечкой данных.

На киберучениях участники смогут «примерить» такой опыт на себя, отработать типичные ошибки и понять, как именно стоит поступать в случае кибератаки.

  • Как работать с сотрудниками, которые вовлечены в решение проблемы и ее последствий?
  • Что говорить клиентам и как их успокоить?
  • Как управлять группой малознакомых друг с другом экспертов, которые вырабатывают план действий?
  • Как учесть интересы всех сторон — службы безопасности, бизнеса, клиентов, киберпреступников?
  • Какие есть «узкие места» в сценарии реагирования на инциденты в вашей компании?

На все эти вопросы вы найдете ответы с помощью опытного наставника и в компании коллег с общими интересами.

Как попасть на киберучения?

Киберучения состоятся 10 октября на площадке Алтайского государственного университета, аудитория 304 с 14:30 до 16:30.

Участие бесплатное, регистрация еще открыта и доступна по ссылке itforumaltai.ru/2019/visitors/cyber

Что известно об Алексее Лукацком?

Алексей Лукацкий — бизнес-консультант компании Cisco, автор блога «Бизнес без опасности». В области информационной безопасности работает с 1992 года.

Прошел путь от программиста средств шифрования и администратора до аналитика и менеджера по развитию бизнеса в области информационной безопасности.

Опубликовал свыше 600 печатных работ в различных отраслевых и деловых изданиях. Участвовал в экспертизе множества нормативно-правовых актов в области информационной безопасности и персональных данных.

Кто организует Алтайский региональный ИТ-форум?

Организатором ИТ-форума выступает Алтайская торгово-промышленная палата в лице комитета по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

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