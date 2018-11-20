Лучший ИТ-проект. Два алтайских университета по заказу «Роснано» создали модуль для обучения врачей

Коллектив авторов из АлтГТУ им. Ползунова и Алтайского медицинского университета разработали модуль для дистанционного обучения врачей и студентов «Система гемостаза: строение, функции, методология исследования». По нему обучились и повысили квалификацию более 100 слушателей. Модуль занял первое место в номинации «Лучший проект в области обучения» конкурса ИТ-проектов на Алтае.

Система гемостаза отвечает за сохранение необходимых параметров крови, ее жидкого состояния, остановку кровотечений при повреждениях стенок сосудов, растворении тромбов после заживления поврежденного сосуда.

Исследования этой системы у пациентов проводятся очень часто. Они важны при заболеваниях крови, острых нарушениях мозгового кровообращения, и используются в кардиологии, кардиорематологии, сердечно-сосудистой хирургии, скорой медицинской помощи.

Врачи получают информацию о рисках возникновения артериальных и венозных тромбозов, причинах неудач в наступлении или вынашивании беременности. С помощью тестов можно выявить заболевания, связанные с нарушением системы свертывания крови, кровоточивости и тромбообразования.

Знания о том, как работает система гемостаза необходимы врачам многих специализаций — гематологам, акушерам, гинекологам, кардиологам, врачам скорой помощи и другим.

Дистанционный модуль «Система гемостаза: строение, функции, методология исследования» позволяет проходить обучение в любом удобном месте и в удобное время — дома, на работе и так далее. Симуляторы тестов, которые в нем содержатся, полностью моделируют этапы работы с коагулометрами (анализатор для исследования системы гемостаза) двух ведущих российских компаний «ДНК Технология» и «Гемакор».

Для проведения исследований с помощью коагулометров необходимы дорогие расходные материалы. Отработка техники сначала на симуляторах и только потом на реальных приборах позволяет сэкономить ресурсы.

Учебный курс содержит несколько разделов и позволяет слушателям пройти подготовку по теме самостоятельно и последовательно. Сначала они знакомятся с теоретическими справочными материалами, представленными в виде модулей, потом проходят тесты по каждому из них. Последний этап — выполнение виртуального практикума на двух 3D-симуляторах.

Представленные в модуле материалы охватывают фундаментальные знания и технологии, с учетом мировых тенденций в заданной области медицины за последние 20 лет. Длительность обучения — 36 часов.

Проект завершен и внедрен в дополнительную образовательную программу повышения квалификации в области управления рисками тромбозов и патологий беременности, а также методологии клинико-лабораторной оценки основных звеньев системы гемостаза.

Павел Зрюмов,

доцент кафедры информационных технологий АлтГТУ им. И.И. Ползунова: