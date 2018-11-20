Лучший ИТ-проект. Два алтайских университета по заказу «Роснано» создали модуль для обучения врачей

Система гемостаза отвечает за сохранение необходимых параметров крови, ее жидкого состояния, остановку кровотечений при повреждениях стенок сосудов, растворении тромбов после заживления поврежденного сосуда.
Исследования этой системы у пациентов проводятся очень часто. Они важны при заболеваниях крови, острых нарушениях мозгового кровообращения, и используются в кардиологии, кардиорематологии, сердечно-сосудистой хирургии, скорой медицинской помощи.
Врачи получают информацию о рисках возникновения артериальных и венозных тромбозов, причинах неудач в наступлении или вынашивании беременности. С помощью тестов можно выявить заболевания, связанные с нарушением системы свертывания крови, кровоточивости и тромбообразования.
Знания о том, как работает система гемостаза необходимы врачам многих специализаций — гематологам, акушерам, гинекологам, кардиологам, врачам скорой помощи и другим.
Дистанционный модуль «Система гемостаза: строение, функции, методология исследования» позволяет проходить обучение в любом удобном месте и в удобное время — дома, на работе и так далее. Симуляторы тестов, которые в нем содержатся, полностью моделируют этапы работы с коагулометрами (анализатор для исследования системы гемостаза) двух ведущих российских компаний «ДНК Технология» и «Гемакор».
Для проведения исследований с помощью коагулометров необходимы дорогие расходные материалы. Отработка техники сначала на симуляторах и только потом на реальных приборах позволяет сэкономить ресурсы.
Учебный курс содержит несколько разделов и позволяет слушателям пройти подготовку по теме самостоятельно и последовательно. Сначала они знакомятся с теоретическими справочными материалами, представленными в виде модулей, потом проходят тесты по каждому из них. Последний этап — выполнение виртуального практикума на двух 3D-симуляторах.
Представленные в модуле материалы охватывают фундаментальные знания и технологии, с учетом мировых тенденций в заданной области медицины за последние 20 лет. Длительность обучения — 36 часов.
Проект завершен и внедрен в дополнительную образовательную программу повышения квалификации в области управления рисками тромбозов и патологий беременности, а также методологии клинико-лабораторной оценки основных звеньев системы гемостаза.
Павел Зрюмов,
доцент кафедры информационных технологий АлтГТУ им. И.И. Ползунова:
Рассказать о своем проекте, обменяться опытом с коллегами — такие цели мы преследовали, когда подавали заявку на участие в конкурсе «Лучшие проекты информатизации на Алтае». Победа в номинации стала для нас дополнительным стимулом создавать новые решения. Сейчас мы совместно с Алтайским медицинским университетом готовим еще один проект для обучения врачей. А модуль по гемостазу планируем переводить на другие языки, в первую очередь на английский.