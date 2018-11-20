Лучший ИТ-проект. В Барнауле создали мобильный сервис «Кенгуру», который помогает передавать посылки

Фирма «Тридцать первое» из Барнаула разработала приложение для смартфонов «Кенгуру». Оно помогает людям искать тех, с кем можно быстро передать посылку, и может стать более удобной и дешевой альтернативой обычным почтовым сервисам. Проект занял третье место в конкурсе «Лучшие проекты информатизации на Алтае» в номинации «Лучший проект в области электронной коммерции, интернет-сервисов и информационной безопасности».

Экономика совместного потребления («из рук в руки» sharing economy) развивается в мире в последние 25 лет, рассказал во время презентации проекта «Кенгуру» директор фирмы «Тридцать первое» Анатолий Федоров. Главный принцип такой экономики: неиспользованный ресурс — потерянный ресурс. Многие люди готовы делиться с другими тем, что у них есть за определенную плату.

Это подтверждает, например, исследование автоконцерна Ford: 55% людей готовы предоставить в пользование другим свой автомобиль, 44% - свой дом, 31% - мобильный телефон. 78% опрошенных готовы подвозить других на своем автомобиле.

Алтайский сервис «Кенгуру» как раз и использует принципы экономики совместного потребления. Он помогает пользователям отправлять посылки с путешественниками, водителями, пассажирами самолетов, автобусов и так далее. Это могут быть самые обычные посылки или те, что люди боятся или не хотят отправлять с транспортными компаниями: хрупкие, мелкие, дешевые.

Приложение находит тех, кто отправляется в поездку в нужном направлении, и дает возможность связаться с этим человеком. А люди, которые куда-то едут или летят, могут предложить свои услуги по передаче посылок, указав максимальный вес и объем. Многим не сложно захватить с собой бумаги или сумку с продуктами для студента, а кому-то это серьезно сэкономит время и силы.

«Кенгуру» защищает номер телефона пользователя и платеж за перевозку. Перевозчик получает деньги только после доставки посылки и сообщения защитного кода получателя. Регистрация в приложении очень быстрая — занимает несколько секунд. Достаточно ввести свой номер телефона и получить SMS-сообщение с паролем.

Новизна проекта заключается в его узконаправленности — перевозка осуществляется на основе доверия, на свой страх и риск. Но эта сфера сильно пользуется спросом. Доставка документов из аэропорта в другой аэропорт стоит очень дорого, но эти же бумаги можно отдать любому пассажиру и заплатить в разы дешевле.

В будущем создатели «Кенгуру» планируют расширять географию присутствия до всех стран СНГ — сейчас сервис работает только в России. И предполагают, что возможно когда-то получится объединить курьерские службы по аналогии с «Яндекс.Такси». Приложение будет помогать с перевозкой грузов, не имея собственного транспорта и рабочего персонала.

«Кенгуру» работает на мобильных устройствах с операционными системами Android, iOS. Оно было запущено в феврале 2018 года. За это время его скачали более 8 тысяч раз. Приложение зарабатывает на комиссии 2%, когда клиенты используют сервис «Безопасная сделка», защищающий платежи.