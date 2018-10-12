Как алтайское хозяйство экономит с помощью ИТ-технологий

Племзавод «Родинский» в Алтайском крае на протяжении нескольких лет активно внедряет цифровые технологии в растениеводстве. Сейчас различными бортовыми устройствами оборудована вся техника в хозяйстве. Эффект значительный: только по ГСМ экономия составляет до 30%. Об этом и других примерах цифровизации сельского хозяйства расскажут в рамках Алтайского регионального IT-форума 18−21 октября.

Племзавод «Родинский» (принадлежит компании «КДВ») в обслуживании сельхозтехники использует специальный аппарат — тарировочную машину.

Устройство в совокупности с компьютером позволяет настроить датчики мониторинга топлива в соответствии с топливными баками техники. Это позволяет максимально точно отследить, какой объем ГСМ заправили и потом использовали. Особенно это удобно, когда дозаправка тракторов и комбайнов происходит в полевых условиях, и проконтролировать его довольно сложно.

Племзавод «Родинский» активно использует цифровые технологии в сельском хозяйстве Анна Зайкова

В других хозяйствах нет тарировочных машин нет. Образец для племзавода «Родинский» разработала компания «Эра НТ».

Юрий Силагадзе, заместитель директора компании, рассказывает: установка таких систем на легковой транспорт малоэффективна из-за относительно небольшого расхода топлива. В случае с сельхозтехникой все наоборот. После внедрения системы контроля расхода ГСМ экономия составила до 30%, что для большого хозяйства, где обрабатывается 16 тысяч га пашни, серьезный показатель.

Свой прогноз точнее

Внедряет племзавод и другие цифровые новшества. Так, на полях «Родинского» работает собственная метеостанция. Аппарат работает автономно, на солнечной батареи и аккумуляторе. Он фиксирует температуру воздуха, силу и направление ветра, влажность почвы на разных глубинах, наличие росы и другие показатели. Все они передаются на планшет директора или специалиста хозяйства.

Племзавод «Родинский» активно использует цифровые технологии в сельском хозяйстве Анна Зайкова

Вадим Гонцов,

куратор вопросов цифровизации компании «КДВ-групп»:

Прогнозы, переданные метеорологами и этой автономной станцией, различаются кардинально. Переданные на день осадки могут пройти в километре от данного места. Метеорологи будут их прогнозировать, но выпадут ли они на данном месте сможет точно сказать только эта станция.

Андрей Щербинин, главный агроном сельхозпредприятия «Родинское», рассказывает: точный прогноз погоды крайне важный. Например, такой показатель как направление и сила ветра используется при планировании работ по обработке полей средствами защиты.

Вход в кабину по карточкам

Учет рабочего времени механизаторов тоже проводится в электронном виде. Каждый работник имеет свою карточку, которую он должен поднести к датчику перед тем, как начать работу. Данные тут же отражаются в системе 1С.

Юрий Силагадзе рассказывает, что идентификация может происходить и по биометрическим показателям: отпечаткам пальцев, сетчатке глаза или фото лица. Все зависит от желания заказчика. В любом случае, сервис очень удобный.

Племзавод «Родинский» активно использует цифровые технологии в сельском хозяйстве Анна Зайкова

С космической точностью

О том, как правильно развивать цифровые технологии в сельском хозяйстве, будут говорить на предстоящем алтайском региональном ИТ-форуме, который стартует в Барнауле 18 октября. Эту тему затронут сразу в нескольких секциях мероприятия.

Так, о своих достижения на «полях» высоких технологий расскажет Михаил Клушин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса агрохолдинга «Алтайские закрома».

Племзавод «Родинский» активно использует цифровые технологии в сельском хозяйстве Анна Зайкова

О самых современных разработках для нужд агропромышленного комплекса расскажут и специалисты холдинга «Российские космические системы». Например, в решениях РКС для сельского хозяйства источниками информации являются подсистемы точного земледелия, мониторинга и автоматического управления сельскохозяйственной техникой и оборудованием, подсистемы на основе геоаналитических платформ, которые могут оперативно анализировать урожайность с учетом телеметрии техники, аэрофото- и космосъемки.

Справка

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Партнеры и спонсоры алтайского ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox; официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секции: DEPO Computers, HP Inc., MERLION, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Код безопасности, Конфидент, Кортэл, Спутник, ТОНК, Центр Информационной Безопасности;

Технический партнер: НТЦ Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, ISS, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис, Дом.ru Бизнес.