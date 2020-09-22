На Алтайский ИТ-Форум приедет гендиректор Postrgres Professional

6−9 октября будет проходить Алтайский региональный ИТ-Форум. В этом году большая часть программы перенесена в онлайн-формат. Однако некоторые спикеры планируют посетить Барнаул, чтобы встретится с партнерами лично.

Свой визит на Алтай планирует Генеральный директор компании Postrgres Professional — Олег Бартунов. В рамках поездки запланировано участие в Алтайском региональном ИТ-Форуме и выступление на площадке, посвященной вопросам импортозамещения. Олег расскажет о линейке российских систем управления базами данных Postgres Pro.