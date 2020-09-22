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ИТ-форум 2019
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На Алтайский ИТ-Форум приедет гендиректор Postrgres Professional

6−9 октября будет проходить Алтайский региональный ИТ-Форум. В этом году большая часть программы перенесена в онлайн-формат. Однако некоторые спикеры планируют посетить Барнаул, чтобы встретится с партнерами лично.

Свой визит на Алтай планирует Генеральный директор компании Postrgres Professional — Олег Бартунов. В рамках поездки запланировано участие в Алтайском региональном ИТ-Форуме и выступление на площадке, посвященной вопросам импортозамещения. Олег расскажет о линейке российских систем управления базами данных Postgres Pro.

Генеральный директор компании Postrgres Professional - Олег Бартунов.
Генеральный директор компании Postrgres Professional - Олег Бартунов.
Фото предоставлено организатором.

В 2016 г. компания Postgres Professional выпустила российскую СУБД Postgres Pro, включенную в реестр отечественного программного обеспечения. Postgres Professional оказывает техническую поддержку Postgres Pro и PostgreSQL на всей территории России и за рубежом, осуществляет консалтинг, технический аудит, помощь при внедрении. Среди заказчиков, доверяющих свои базы данных Postgres Professional, — государственные органы и крупнейшие компании: в частности, Федеральная налоговая служба, Министерство финансов, Федеральное казначейство, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Роснефть», «Газпромнефть», «Интер РАО».

В настоящее время компания активно развивается и в ближайших планах компании открытие международного центра поддержки СУБД Postgres Pro в Барнауле.

Как принять участие в ИТ-Форуме

Участие бесплатное

Мероприятия проходят в режиме онлайн

Обязательна предварительная регистрация на сайте www.itforumaltai.ru

О генеральном директоре Postgres Professional — Олеге Бартунове

Олег имеет статус PostgreSQL Major Contributor. В 1982 г. он окончил физический факультет МГУ, работает в ГАИШ МГУ. Профессиональный астроном. Изначально использовал PostgreSQL для решения задач астрономии, с 1996 г. участвует в разработке СУБД и продвигает PostgreSQL в России. Создатель крупнейшего астрономического сайта astronet.ru. Занимался разработкой портала rambler.ru. Совместно с Фёдором Сигаевым разработал для PostgreSQL систему полнотекстового поиска, средства поддержки слабоструктурированных данных, индексные методы доступа, в том числе к пространственным данным, а также разнообразные расширения для СУБД.

О мероприятии

Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

Партнеры ИТ-форума

  • Генеральный партнер — Dell Technologies
  • Партнер секции — Yealink, Xerox, Microsoft, Базальт СПО, Конфидент, Postgres Professional, Акронис Инфозащита
  • Партнер ЭКСПО-зоны — Yealink, Xerox
  • Технический партнер — Галэкс, MEM Групп
  • Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»
  • Новости компаний
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