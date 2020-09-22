На Алтайский ИТ-Форум приедет гендиректор Postrgres Professional

В 2016 г. компания Postgres Professional выпустила российскую СУБД Postgres Pro, включенную в реестр отечественного программного обеспечения. Postgres Professional оказывает техническую поддержку Postgres Pro и PostgreSQL на всей территории России и за рубежом, осуществляет консалтинг, технический аудит, помощь при внедрении. Среди заказчиков, доверяющих свои базы данных Postgres Professional, — государственные органы и крупнейшие компании: в частности, Федеральная налоговая служба, Министерство финансов, Федеральное казначейство, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Роснефть», «Газпромнефть», «Интер РАО».
В настоящее время компания активно развивается и в ближайших планах компании открытие международного центра поддержки СУБД Postgres Pro в Барнауле.
Участие бесплатное
Мероприятия проходят в режиме онлайн
Обязательна предварительная регистрация на сайте www.itforumaltai.ru
О генеральном директоре Postgres Professional — Олеге Бартунове
Олег имеет статус PostgreSQL Major Contributor. В 1982 г. он окончил физический факультет МГУ, работает в ГАИШ МГУ. Профессиональный астроном. Изначально использовал PostgreSQL для решения задач астрономии, с 1996 г. участвует в разработке СУБД и продвигает PostgreSQL в России. Создатель крупнейшего астрономического сайта astronet.ru. Занимался разработкой портала rambler.ru. Совместно с Фёдором Сигаевым разработал для PostgreSQL систему полнотекстового поиска, средства поддержки слабоструктурированных данных, индексные методы доступа, в том числе к пространственным данным, а также разнообразные расширения для СУБД.
О мероприятии
Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).
Партнеры ИТ-форума
- Генеральный партнер — Dell Technologies
- Партнер секции — Yealink, Xerox, Microsoft, Базальт СПО, Конфидент, Postgres Professional, Акронис Инфозащита
- Партнер ЭКСПО-зоны — Yealink, Xerox
- Технический партнер — Галэкс, MEM Групп
- Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»