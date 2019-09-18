На Алтайский региональный IT-форум уже зарегистрировались более 300 участников

В форуме примут участие крупнейшие IT-компании Алтайского края, Сибири, России и представители международных вендоров, 18 из них — в статусе партнеров. Впервые мероприятие поддержали Legrand, «Агат-РТ», ABBYY, АСКОН, «Сибирское Техническое Бюро».
Регистрацию прошли гости из Кемерова, Москвы, Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Якутска, Екатеринбурга, Красноярска, Хабаровска и городов Алтая.
Девять площадок форума (круглые столы, конференции, тематические секции) будут работать три дня, на них выступят 64 спикера.
Эксперты обсудят наиболее актуальные темы развития цифровой экономики — информационную безопасность, построение IT-инфраструктуры, умных городов и другие.
- ИТ-инфраструктура, как фундамент развития предприятия
- Киберучения по информационной безопасности
- Информационная безопасность в эпоху развития цифровой экономики
- Импортозамещение: от теории к практике
- Конференция ассоциации сибирских и дальневосточных городов «Проект „Умный город“. Муниципальные аспекты»
- Научно-практическая конференция «Новые информационные технологии в образовании»
- Выездное совещание Совета ТПП РФ по ИТ и ЦЭ «Цифровизация сельского хозяйства»
- Круглый стол «Цифровизация промышленности. Что такое „цифровое предприятие“ и как им стать?»
- Деловая встреча партнеров ХII Алтайского регионального IT-форума с правительством АК.
Последний день регистрации на Алтайский региональный IT-форум — 8 октября. Участие в нем бесплатное. Форму можно заполнить здесь. Всего организаторы ожидают около 1 тыс. гостей.