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IT Форум 2019
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На Алтайский региональный IT-форум уже зарегистрировались более 300 участников

Более 300 участников зарегистрировались на Алтайский региональный IT-форум, который откроется в Барнауле 10 октября. Это одно из крупнейших мероприятий для айтишников в крае и Сибири. В 2019 году его гостей снова ждет много интересного.

Алтайский региональный IT-форум.
Алтайский региональный IT-форум.
Фото предоставлено организатором ИТ-Форума

В форуме примут участие крупнейшие IT-компании Алтайского края, Сибири, России и представители международных вендоров, 18 из них — в статусе партнеров. Впервые мероприятие поддержали Legrand, «Агат-РТ», ABBYY, АСКОН, «Сибирское Техническое Бюро».

Регистрацию прошли гости из Кемерова, Москвы, Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Якутска, Екатеринбурга, Красноярска, Хабаровска и городов Алтая.

Алтайский региональный IT-форум.
Алтайский региональный IT-форум.
Анна Зайкова

Девять площадок форума (круглые столы, конференции, тематические секции) будут работать три дня, на них выступят 64 спикера.

Эксперты обсудят наиболее актуальные темы развития цифровой экономики — информационную безопасность, построение IT-инфраструктуры, умных городов и другие.

Алтайский региональный IT-форум.
Алтайский региональный IT-форум.
Анна Зайкова
Алтайский региональный IT-форум.
Алтайский региональный IT-форум.
Анна Зайкова
Алтайский региональный IT-форум.
Алтайский региональный IT-форум.
Анна Зайкова
Алтайский региональный IT-форум.
Алтайский региональный IT-форум.
Анна Зайкова
В программе форума запланированы такие секции:
  • ИТ-инфраструктура, как фундамент развития предприятия
  • Киберучения по информационной безопасности
  • Информационная безопасность в эпоху развития цифровой экономики
  • Импортозамещение: от теории к практике
  • Конференция ассоциации сибирских и дальневосточных городов «Проект „Умный город“. Муниципальные аспекты»
  • Научно-практическая конференция «Новые информационные технологии в образовании»
  • Выездное совещание Совета ТПП РФ по ИТ и ЦЭ «Цифровизация сельского хозяйства»
  • Круглый стол «Цифровизация промышленности. Что такое „цифровое предприятие“ и как им стать?»
  • Деловая встреча партнеров ХII Алтайского регионального IT-форума с правительством АК.

Последний день регистрации на Алтайский региональный IT-форум — 8 октября. Участие в нем бесплатное. Форму можно заполнить здесь. Всего организаторы ожидают около 1 тыс. гостей.

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