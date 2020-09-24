Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 сентября 10°C
ИТ-форум 2020
91

На «ЗИАС МАШИНЕРИ» пройдет круглый стол для промышленников

9 октября состоится круглый стол о цифровой трансформации промышленных предприятий «Цифровая промышленность. Что такое цифровое предприятие и как им стать». Площадкой для проведения круглого стала станет «ЗИАС МАШИНЕРИ» — один из главных в России производителей фасадных систем.

На «ЗИАС МАШИНЕРИ» пройдет круглый стол для промышленников.
На «ЗИАС МАШИНЕРИ» пройдет круглый стол для промышленников.
Фото предоставлено организатором.

Участники круглого стола обсудят пути цифровой трансформации промышленных предприятий, финансовые и организационные модели таких проектов, рассмотрят успешные примеры.

Одна из важных задач круглого стола — обсудить варианты взаимодействия реального сектора экономики, органов государственной власти, общественных объединений для эффективной реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ».

«ЗИАС МАШИНЕРИ» занимает в России лидирующую позицию по производству конструкций навесных вентилируемых фасадов. Предприятие динамично развивается и конкурентоспособно не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. В 2016 году состоялось открытие офиса в Германии, и начиная с 2017 года предприятие осуществляет экспорт своей продукции в Европу.

Площадка проведения круглого стола выбрана неслучайно. «ЗИАС МАШИНЕРИ» на протяжении последних лет успешно использует инструменты цифровизации.

«Сейчас мы разделили бизнес на два направления — ZIAS Facade System и ZIAS Machinery. Первое занимается фасадными системами, второе — остальными проектами, которых становится все больше.

Чтобы эффективно управлять всеми производственными проектами, мы активно используем инструменты цифровизации. В ближайшей перспективе к ним добавится собственная MES-система, которая сейчас тестируется. Она представляет собой систему терминалов на производстве, в которых каждый сотрудник идентифицируется по NFC-чипу и через терминал получает задание на смену. При поломке оборудования на этот же терминал работник подает заявку. Отчет показывает, как быстро отреагировал механик, какие материалы списаны.

Система решает вопросы координации производства в масштабе как одного предприятия, так и компании в целом — всеми процессами можно управлять из одного центра. Эта система — готовое решение для нового продукта, который сегодня крайне востребован на рынке средних и малых предприятий», — говорит Константин Денисенко в одном из своих интервью.

Для участников круглого стола проведут экскурсию по «оцифрованным» цехам и участкам. После экскурсии спикеры расскажут об успешных кейсах цифровизации, о вызовах цифровой трансформации экономики и финансовой стороне внедрения новых технологий.

Экскурсия и круглый стол состоятся 9 октября с 10.00 до 14.00 на предприятии «ЗИАС МАШИНЕРИ». Адрес: Новоалтайск, ул. Дорожная, 26, к. 1.

Мероприятие будет интересно руководителям промышленных и сельскохозяйственных предприятий, служащим государственных ведомств.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.

Чем известен «ЗИАС МАШИНЕРИ»

«ЗИАС МАШИНЕРИ» является одной из крупнейших в России площадок по обработке листового металла. Предприятие способно перерабатывать до 5000 тонн листового металла в год.

«ЗИАС МАШИНЕРИ» специализируется в области производства различных изделий методом холодной штамповки и прокатки листовой стали, а также в области производства штампов, пресс-форм, высокоточных и прецизионных изделий.

О мероприятии

Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

Партнеры ИТ-форума

  • Генеральный партнер — Dell Technologies
  • Партнеры секции — Yealink, Xerox, Microsoft, «Базальт СПО», «Конфидент», Postgres Professional, «Акронис Инфозащита», Huawei, Astra Linux, «ИнфоТеКС», Центр информационной безопасности
  • Партнеры ЭКСПО-зоны — Yealink, Xerox, Центр информационной безопасности
  • Партнер круглого стола — Huawei
  • Технический партнер — «Галэкс», «MEM ГРУПП»
  • Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»
  • Генеральный информационный партнер — «Алтапресс»
  • Информационный партнер — HeadHunter
  • Новости компаний
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость