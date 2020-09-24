На «ЗИАС МАШИНЕРИ» пройдет круглый стол для промышленников.

9 октября состоится круглый стол о цифровой трансформации промышленных предприятий «Цифровая промышленность. Что такое цифровое предприятие и как им стать». Площадкой для проведения круглого стала станет «ЗИАС МАШИНЕРИ» — один из главных в России производителей фасадных систем.

Участники круглого стола обсудят пути цифровой трансформации промышленных предприятий, финансовые и организационные модели таких проектов, рассмотрят успешные примеры.

Одна из важных задач круглого стола — обсудить варианты взаимодействия реального сектора экономики, органов государственной власти, общественных объединений для эффективной реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ».

«ЗИАС МАШИНЕРИ» занимает в России лидирующую позицию по производству конструкций навесных вентилируемых фасадов. Предприятие динамично развивается и конкурентоспособно не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. В 2016 году состоялось открытие офиса в Германии, и начиная с 2017 года предприятие осуществляет экспорт своей продукции в Европу.

Площадка проведения круглого стола выбрана неслучайно. «ЗИАС МАШИНЕРИ» на протяжении последних лет успешно использует инструменты цифровизации.

«Сейчас мы разделили бизнес на два направления — ZIAS Facade System и ZIAS Machinery. Первое занимается фасадными системами, второе — остальными проектами, которых становится все больше. Чтобы эффективно управлять всеми производственными проектами, мы активно используем инструменты цифровизации. В ближайшей перспективе к ним добавится собственная MES-система, которая сейчас тестируется. Она представляет собой систему терминалов на производстве, в которых каждый сотрудник идентифицируется по NFC-чипу и через терминал получает задание на смену. При поломке оборудования на этот же терминал работник подает заявку. Отчет показывает, как быстро отреагировал механик, какие материалы списаны. Система решает вопросы координации производства в масштабе как одного предприятия, так и компании в целом — всеми процессами можно управлять из одного центра. Эта система — готовое решение для нового продукта, который сегодня крайне востребован на рынке средних и малых предприятий», — говорит Константин Денисенко в одном из своих интервью.

Для участников круглого стола проведут экскурсию по «оцифрованным» цехам и участкам. После экскурсии спикеры расскажут об успешных кейсах цифровизации, о вызовах цифровой трансформации экономики и финансовой стороне внедрения новых технологий.

Экскурсия и круглый стол состоятся 9 октября с 10.00 до 14.00 на предприятии «ЗИАС МАШИНЕРИ». Адрес: Новоалтайск, ул. Дорожная, 26, к. 1.

Мероприятие будет интересно руководителям промышленных и сельскохозяйственных предприятий, служащим государственных ведомств.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.

Чем известен «ЗИАС МАШИНЕРИ»

«ЗИАС МАШИНЕРИ» является одной из крупнейших в России площадок по обработке листового металла. Предприятие способно перерабатывать до 5000 тонн листового металла в год.

«ЗИАС МАШИНЕРИ» специализируется в области производства различных изделий методом холодной штамповки и прокатки листовой стали, а также в области производства штампов, пресс-форм, высокоточных и прецизионных изделий.

О мероприятии

Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

Партнеры ИТ-форума