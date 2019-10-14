Напомним, в конкурсе приняли участие 24 проекта, презентованные региональными ИТ-компаниями, научными организациями, ИТ-специалистами, в том числе в составе авторских и творческих коллективов. По итогам отборочного этапа в финал конкурса прошли 20 проектов, которые и боролись за звание «Лучшего» 26 сентября 2019 года.
Номинация «Лучший проект в области обучения»
Лучшие проекты презентовали Алексей Ваганов, Александр Грязнов, Полина Сметанина, а также авторский коллектив «CTF команда АлтГТУ «SharLike».
По решению жюри финала первое место в номинации решено не присуждать.
- Второе место занял проект «OSDLab — Цифровая лаборатория с открытым исходным кодом», представленный Александром Грязновым;
- Третье место разделили между собой два проекта, набравшие одинаковое количество баллов — «Мой проект будущего», разработанный Алексеем Вагановым, а также проект «Межрегиональные открытые соревнования в области информационной безопасности «AltayCTF-2019», представленный авторским коллективом и «CTF команда АлтГТУ «SharLike».
Номинация «Лучший проект в области электронной коммерции, интернет-сервисов и информационной безопасности»
Номинацию в финале представили опытные алтайские разработчики, в числе которых — ООО «Чекгуру», ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго», Сергей Ваганов, ООО «Артмак», ООО «Тернекс».
По итогам голосования членами жюри места распределены следующим образом:
- Первое место — проект «Мобильное приложение для водителей автобусов «E-bus driver», разработанный ООО «Артмарк»;
- Второе место — «Личный кабинет ПАО «МРСК-Сибири» — «веб-портал для интерактивного обслуживания и взаимодействия с клиентами с реализацией принципа «обслуживание без бумаг», представленный авторским коллективом филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго»;
- Третье место — «Мобильное приложение для быстрого учёта расходов «Чекгуру», автором которого является ООО «Чекгуру».
Номинация «Лучший проект в области программно-аппаратных комплексов, информационно-аналитических систем, автоматизированных систем управления»
За победу в финале боролись КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»; авторский коллектив ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» и ФГБОУ ВО «АлтГТУ»; творческий коллектив по разработке электронной повозрастной андрологической персонифицированной анкеты (ПАПА) с презентацией проекта «Комплексная система масштабного анкетирования мужского населения с использованием электронной повозрастной андрологической персонифицированной анкеты (ПАПА)»; авторский коллектив кафедры «Информационные технологии» Алтайского государственного технического университета с презентацией проекта «Программное обеспечение для ввода и вывода измерительных сигналов», а также индивидуальный предприниматель Александр Сергеевич Степанов.
По решению членов жюри:
- Первое место присуждено индивидуальному предпринимателю Александру Сергеевичу Степанову за проект «TLS: Целевая кросс-логистика продаж«;
- Второе место занял проект «Комплексная система масштабного анкетирования мужского населения с использованием электронной повозрастной андрологической персонифицированной анкеты (ПАПА)», разработанный творческим коллективом по разработке электронной повозрастной андрологической персонифицированной анкеты (ПАПА);
- Третье место присуждено КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр» за проект «Внедрение программного обеспечения для автоматизации процессов анкетирования, тестирования, опросов, голосования и обработки результатов в сфере образования Алтайского края».
Номинация «Лучший ИТ-стартап»
Заключительную номинацию «Лучший ИТ-стартап» представили, начинающие ИТ-специалисты, впервые презентовавшие свои разработки на суд жюри, а также проекты опытных компаний, находящиеся на завершающей стадии внедрения, готовые в ближайшее время к массовому производству. В их числе: ООО «ЭРА Новых Технологий»; творческий коллектив «ТУУТ»; авторский коллектив «Росхимприбор»; авторский коллектив «Пивомер»; авторский коллектив «АПЭК».
По итогам голосования жюри места распределены следующим образом:
- Первое место — ООО «ЭРА Новых Технологий» за проект «Мобильная RTK станция для СПО «Агронавигация»;
- Второе место — авторский коллектив «Пивомер» за разработку «Аппаратно-программный комплекс для точного учета пролива пива в розничной продаже «Пивомер»;
- Третье место — авторский коллектив «Росхимприбор» за проект «Разработка универсального кондуктометра для измерения низких значений удельной электропроводности жидких сред, таких как деионизированная вода и нефтепродукты».
Все победители и лауреаты конкурса награждены дипломами Губернатора Алтайского края и денежными премиями от Алтайской торгово-промышленной палаты. В церемонии награждения приняли участие: министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов, декан факультета информационных технологий Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Александр Авдеев, генеральный директор ООО «Центр информационной безопасности» Павел Плетнев; председатель комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по информационным технологиям, директор ООО «НТЦ Галэкс» Владимир Графеев.
Кроме этого, в рамках данного мероприятия Президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков вручил благодарности за активную и плодотворную работу членам экспертного совета и жюри финала конкурса.
Ознакомиться с полным перечнем презентаций финала конкурса 2019 можно на сайте Минсвязи Алтайского края в тематическом разделе: «Лучшие проекты информатизации на Алтае».
Справка
Ежегодный краевой конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае» проводится в соответствии с Указом Губернатора Алтайского края
Цели конкурса:
- выявление перспективных ИТ-проектов
- повышение конкурентоспособности региональных информационных продуктов и услуг
- содействие использованию интеллектуального потенциала региона в решении научно-технических и социально-экономических задач Алтайского края
- систематизация имеющегося опыта реализации ИТ-проектов в Алтайском крае, выявление лучших практик и создание условий для обмена данными практиками между представителями авторских коллективов в сфере информационных технологий и иными заинтересованными лицами
- внедрение инновационных методов развития отраслей экономики региона посредством использования информационных технологий, в том числе при оказании государственных и муниципальных услуг
- продвижение и позиционирование высокотехнологичных разработок как способа решения технических и социально-экономических задач Алтайского края.
Участниками Конкурса являются:
- юридические лица (организации), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Алтайского края
- физические лица старше 18 лет, в том числе в составе авторских и творческих коллективов.