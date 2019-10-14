10 октября на церемонии закрытия ХII Алтайского регионального ИТ-форума состоялось торжественное объявление победителей и лауреатов конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае». Конкурс насчитывает 15-летнюю историю и с каждым годом заинтересованность в нем со стороны разработчиков растет, а представленные проекты не перестают радовать разнообразием сфер своего применения.

Напомним, в конкурсе приняли участие 24 проекта, презентованные региональными ИТ-компаниями, научными организациями, ИТ-специалистами, в том числе в составе авторских и творческих коллективов. По итогам отборочного этапа в финал конкурса прошли 20 проектов, которые и боролись за звание «Лучшего» 26 сентября 2019 года.

Номинация «Лучший проект в области обучения»

Лучшие проекты презентовали Алексей Ваганов, Александр Грязнов, Полина Сметанина, а также авторский коллектив «CTF команда АлтГТУ «SharLike».

По решению жюри финала первое место в номинации решено не присуждать.

Номинация «Лучший проект в области электронной коммерции , интернет-сервисов и информационной безопасности»

Номинацию в финале представили опытные алтайские разработчики, в числе которых — ООО «Чекгуру», ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго», Сергей Ваганов, ООО «Артмак», ООО «Тернекс».

По итогам голосования членами жюри места распределены следующим образом:

Номинация «Лучший проект в области программно-аппаратных комплексов , информационно-аналитических систем , автоматизированных систем управления»

За победу в финале боролись КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»; авторский коллектив ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» и ФГБОУ ВО «АлтГТУ»; творческий коллектив по разработке электронной повозрастной андрологической персонифицированной анкеты (ПАПА) с презентацией проекта «Комплексная система масштабного анкетирования мужского населения с использованием электронной повозрастной андрологической персонифицированной анкеты (ПАПА)»; авторский коллектив кафедры «Информационные технологии» Алтайского государственного технического университета с презентацией проекта «Программное обеспечение для ввода и вывода измерительных сигналов», а также индивидуальный предприниматель Александр Сергеевич Степанов.

По решению членов жюри:

Номинация «Лучший ИТ-стартап»

Заключительную номинацию «Лучший ИТ-стартап» представили, начинающие ИТ-специалисты, впервые презентовавшие свои разработки на суд жюри, а также проекты опытных компаний, находящиеся на завершающей стадии внедрения, готовые в ближайшее время к массовому производству. В их числе: ООО «ЭРА Новых Технологий»; творческий коллектив «ТУУТ»; авторский коллектив «Росхимприбор»; авторский коллектив «Пивомер»; авторский коллектив «АПЭК».

По итогам голосования жюри места распределены следующим образом:

Все победители и лауреаты конкурса награждены дипломами Губернатора Алтайского края и денежными премиями от Алтайской торгово-промышленной палаты. В церемонии награждения приняли участие: министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов, декан факультета информационных технологий Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Александр Авдеев, генеральный директор ООО «Центр информационной безопасности» Павел Плетнев; председатель комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по информационным технологиям, директор ООО «НТЦ Галэкс» Владимир Графеев.

Кроме этого, в рамках данного мероприятия Президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков вручил благодарности за активную и плодотворную работу членам экспертного совета и жюри финала конкурса.

Ознакомиться с полным перечнем презентаций финала конкурса 2019 можно на сайте Минсвязи Алтайского края в тематическом разделе: «Лучшие проекты информатизации на Алтае».

Справка Ежегодный краевой конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае» проводится в соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 10.04.2015 № 30.

Цели конкурса:

выявление перспективных ИТ-проектов

повышение конкурентоспособности региональных информационных продуктов и услуг

содействие использованию интеллектуального потенциала региона в решении научно-технических и социально-экономических задач Алтайского края

систематизация имеющегося опыта реализации ИТ-проектов в Алтайском крае , выявление лучших практик и создание условий для обмена данными практиками между представителями авторских коллективов в сфере информационных технологий и иными заинтересованными лицами

выявление лучших практик и создание условий для обмена данными практиками между представителями авторских коллективов в сфере информационных технологий и иными заинтересованными лицами внедрение инновационных методов развития отраслей экономики региона посредством использования информационных технологий , в том числе при оказании государственных и муниципальных услуг

в том числе при оказании государственных и муниципальных услуг продвижение и позиционирование высокотехнологичных разработок как способа решения технических и социально-экономических задач Алтайского края.

Участниками Конкурса являются: