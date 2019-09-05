Определены 10 финалисток конкурса МИСС ИТ 2019,

До начала шоу осталось совсем мало времени, репетиции, съемки, интервью ждут наших финалисток. Расписание будет уже на следующей неделе. Пожелаем им удачи!
*Организатором конкурса выступает комитет Алтайской ТПП по информационным технологиям при партнерской поддержке: Сибирского Ювелирного завода «Русское золото», сети мультибрендовых бутиков «Стефан», сети цветочных магазинов 7роз, Ателье N11-DRESS, Научно-технического центра ГАЛЭКС, Алтайского рекламного портала, сети магазинов «Унция», АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Агентства событий «Зефир». missit22.ru/2019