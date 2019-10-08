Осталась последняя возможность зарегистрироваться на Алтайский региональный ИТ-форум

По данным на 7 октября на форум зарегистрировалось около 900 человек из Кемерова, Москвы, Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Якутска, Екатеринбурга, Красноярска, Хабаровска и городов Алтая.
Прием заявок на участие в событии продлится до 24 часов 8 октября. Чтобы зарегистрироваться, пройдите по ссылке и заполните анкету.
Экспертами форума выступят представители крупнейших ИТ-компаний Алтайского края, Сибири, России и представители международных вендоров, 25 из них стали партнерами мероприятия.
Девять площадок форума (круглые столы, конференции, тематические секции), будут работать три дня, на них выступят 94 спикера. Участники обсудят наиболее актуальные темы развития цифровой экономики — информационную безопасность, построение IT-инфраструктуры, умных городов и другие.
В программе форума запланированы такие секции:
- ИТ-инфраструктура, как фундамент развития предприятия
- Киберучения по информационной безопасности
- Информационная безопасность в эпоху развития цифровой экономики
- Импортозамещение: от теории к практике
- Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов «Проект „Умный город“. Муниципальные аспекты»
- Научно-практическая конференция «Новые информационные технологии в образовании»
- Выездное совещание Совета ТПП РФ по ИТ и ЦЭ «Цифровизация сельского хозяйства»
- Круглый стол «Цифровизация промышленности. Что такое „Цифровое предприятие“ и как им стать?»
- Деловая встреча партнеров ХII Алтайского регионального ИТ-Форума с Правительством АК.
Полную программу можно посмотреть здесь www.itforumaltai.ru
Кто организует Алтайский региональный ИТ-форум?
Организатором Алтайского регионального ИТ-форума выступил комитет АлтТПП по информационным технологиям
Мероприятие проводится при поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).
В 2018 году в Форуме приняли участие более 1000 человек.
Партнеры ИТ-форума
- Генеральный партнер — Cisco
- Стратегические партнеры — Dell Technologies, CyberPower
- Официальный партнер — Legrand, Xerox, Агат-РТ, Доктор Веб, Astra Linux, Базальт СПО, НТЦ ИТ РОСА
- Партнер секции — ABBYY, DEPO Computers, Positive Technologies, ИнфоТеКС, Код Безопасности, Конфидент, Merlion, 1С-Галэкс
- Партнер ЭКСПО-зоны — АСКОН, Сибирское Техническое Бюро, CommuniGate Systems, Epson
- Технический партнер — Галэкс, MEM Групп
- Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»