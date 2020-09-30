Все свое: «Базальт СПО» расскажет об основах технологической независимости

Фокус доклада сосредоточен на проектах внедрения и использования ОС «Альт» в госструктурах, промышленности, здравоохранении, системе образования и коммерческом секторе.
Также эксперт «Базальт СПО» сделает краткий обзор линейки операционных систем «Альт» для серверов и рабочих станций, расскажет о преимуществах, которые получают потребители от разработки ОС на основе российского независимого репозитория «Сизиф», представит обширную программную и аппаратную экосистему ОС «Альт» — совместимое прикладное ПО и компьютеры с процессорами разных аппаратных архитектур.
Как принять участие в ИТ-форуме
- Участие бесплатное
- Мероприятия проходят в режиме онлайн
- Обязательна предварительная регистрация на сайте www.itforumaltai.ru/2020
Кто организатор?
Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).
Партнеры ИТ-форума
- Генеральный партнер — Dell Technologies
- Партнер секции — Yealink, Xerox, Microsoft, «Базальт СПО», «Конфидент», Postgres Professional, «Акронис-Инфозащита», Huawei, Astra Linux, «ИнфоТеКС», Центр информационной безопасности
- Партнер экспозоны — Yealink, Xerox, Центр информационной безопасности
- Партнер круглого стола — Huawei
- Технический партнер — «Галэкс», «MEM Групп»
- Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»
- Генеральный информационный партнер — «Алтапресс»
- Информационный партнер — HeadHunter