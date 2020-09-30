Все свое: «Базальт СПО» расскажет об основах технологической независимости

Какими свойствами должна обладать операционная система, чтобы стать надежной, современной и защищенной основой ИТ-инфраструктуры организации? Об этом участникам XIII Алтайского регионального ИТ-форума — 2020 расскажет Олег Коневских, руководитель проектов компании «Базальт СПО». Его доклад «Отечественная операционная система „Альт“ — основа технологической независимости» будет представлен 6 октября 2020 на секции «Импортозамещение: от теории к практике». Мероприятие пройдет онлайн, зарегистрироваться на него можно на сайте форума.

Из архива ООО НТЦ ГАЛЭКС

Фокус доклада сосредоточен на проектах внедрения и использования ОС «Альт» в госструктурах, промышленности, здравоохранении, системе образования и коммерческом секторе.

Также эксперт «Базальт СПО» сделает краткий обзор линейки операционных систем «Альт» для серверов и рабочих станций, расскажет о преимуществах, которые получают потребители от разработки ОС на основе российского независимого репозитория «Сизиф», представит обширную программную и аппаратную экосистему ОС «Альт» — совместимое прикладное ПО и компьютеры с процессорами разных аппаратных архитектур.

Из архива ООО НТЦ ГАЛЭКС

Как принять участие в ИТ-форуме

Участие бесплатное

Мероприятия проходят в режиме онлайн

Обязательна предварительная регистрация на сайте www.itforumaltai.ru/2020

Кто организатор?

Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

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