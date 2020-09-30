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ИТ-форум 2020
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Все свое: «Базальт СПО» расскажет об основах технологической независимости

Какими свойствами должна обладать операционная система, чтобы стать надежной, современной и защищенной основой ИТ-инфраструктуры организации? Об этом участникам XIII Алтайского регионального ИТ-форума — 2020 расскажет Олег Коневских, руководитель проектов компании «Базальт СПО». Его доклад «Отечественная операционная система „Альт“ — основа технологической независимости» будет представлен 6 октября 2020 на секции «Импортозамещение: от теории к практике». Мероприятие пройдет онлайн, зарегистрироваться на него можно на сайте форума.

Из архива ООО НТЦ ГАЛЭКС

Фокус доклада сосредоточен на проектах внедрения и использования ОС «Альт» в госструктурах, промышленности, здравоохранении, системе образования и коммерческом секторе.

Также эксперт «Базальт СПО» сделает краткий обзор линейки операционных систем «Альт» для серверов и рабочих станций, расскажет о преимуществах, которые получают потребители от разработки ОС на основе российского независимого репозитория «Сизиф», представит обширную программную и аппаратную экосистему ОС «Альт» — совместимое прикладное ПО и компьютеры с процессорами разных аппаратных архитектур.

Из архива ООО НТЦ ГАЛЭКС

Как принять участие в ИТ-форуме

  • Участие бесплатное
  • Мероприятия проходят в режиме онлайн
  • Обязательна предварительная регистрация на сайте www.itforumaltai.ru/2020

Кто организатор?

Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

Партнеры ИТ-форума

  • Генеральный партнер — Dell Technologies
  • Партнер секции — Yealink, Xerox, Microsoft, «Базальт СПО», «Конфидент», Postgres Professional, «Акронис-Инфозащита», Huawei, Astra Linux, «ИнфоТеКС», Центр информационной безопасности
  • Партнер экспозоны — Yealink, Xerox, Центр информационной безопасности
  • Партнер круглого стола — Huawei
  • Технический партнер — «Галэкс», «MEM Групп»
  • Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»
  • Генеральный информационный партнер — «Алтапресс»
  • Информационный партнер — HeadHunter
  • Новости компаний
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