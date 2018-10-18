В Барнауле начал работать масштабный Алтайский ИТ-форум

Утром 18 октября в Барнауле открылся Алтайский ИТ-форум. Мероприятие проводится одиннадцатый раз и будет проходить три дня на нескольких площадках. В этом году на него зарегистрировалась более 900 участников из 10 регионов России.

По словам президента Алтайский торгово-промышленной палаты Бориса Чеснокова, приятно, что среди участников есть не только представители сибирских городов — Томска, Новосибирска, Кемерова, они традиционно приезжают на форум. Но так же и представители Москвы, Севастополя, Санкт-Петербурга и других более удаленных территорий.

На форуме будет работать 9 площадок и 15 секций. Участники обсудят построение умных городов и цифровой инфраструктуры, проблемы информационной безопасности, кадров в ИТ, развитие цифровой экономики.

В экспо-зоне представлены решения мировых вендоров, российских и алтайских компаний — Xerox, Huawei, «Ростелеком», DEPO, «Ритейл Сервис» и другие.

Участников форума от имени губернатора поприветствовал Виталий Снесарь, врио заместителя председателя правительства. Также приветственное слово сказали Дмитрий Журмилов, директор Сибирского и Дальневосточного региона Huawei, Анатолий Перминов, заместитель гендиректора Роскосмоса и другие.

Светлана Белова, заместитель редактора издания CRN, описала образ будущего после четвертой революции в средствах производства — цифровой (индустрия 4.0). Работу будут выполнять роботы, дома станут умными, предприятия начнут производить действительно индивидуальные продукты для каждого.

По мнению Николая Комлева, председателя совета АлтТПП по развитию ИТ и цифровой экономики, цифровую трансформацию общества проведут те, кому сейчас до 30 лет. Такие люди уже входят в экспертные советы по цифровой экономике, те, кто старше к ним прислушивается, многие предложения кажутся им некомфортными, но другого пути у них нет. Комлев пожелал всем участникам форума не лениться изменяться, сделать процесс изменений комфортным.