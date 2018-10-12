Подготовку кадров для цифровой экономики обсудят на алтайском ИТ-форуме

Около 1,5 тысяч специалистов в области ИТ не хватает Алтайскому краю для построения цифровой экономики — такую оценку дают в Алтайкомсвязи. Алтайские вузы выпускают кадры высокого уровня, однако профессионалы уезжают из региона. Кадровые проблемы в области ИТ обсудят на специальной секции в ходе алтайского ИТ-форума.

Куратором секции «Подготовка кадров для цифровой экономики» выступает известный ИТ-предприниматель Алтайского края Денис Газукин («Митра», Freematiq). Он считает, что наш регион обладает большим потенциалом для решения кадровой проблемы, но есть ряд препятствий, которые мешают его реализовать.

Одно из них — недостаток общения и взаимопонимания между участниками рынка труда. Среди них вузы, учреждения среднего профессионального образования, работодатели и профильные ведомства в органах власти.

Денис Газукин,

ИТ-предприниматель , куратор секции «Подготовка кадров для цифровой экономики»:

— Так сложилось, что представители разных «сторон», которые работают с кадрами, плохо понимают друг друга. Из-за этого возникает напряженность, и для решения проблем нужно прикладывать большие усилия. Мне бы хотелось, чтобы все мы встретились на одной площадке, чтобы все высказались и услышали друг друга. Я не думаю, что мы добьемся результатов быстро, но важно, чтобы сотрудничество началось и укрепилось.

Опыт Дениса Газукина показывает, что такое сотрудничество возможно, если люди проявляют заинтересованность. Например, Ассоциация поддержки инноваций Алтайского края (одним из основателей которой является Денис Газукин) совместно с Минобром региона готовят к выпуску профориентационный фильм для школьников о том, как интересно работать в ИТ. Этот проект призван привлечь внимание детей к отрасли, исключить ее из числа «слепых пятен» в экономике региона.

В первой части секции о кадрах на алтайском ИТ-форуме прозвучит несколько коротких докладов по основным проблемам заявленной темы — оттоку выпускников из региона, качестве подготовки специалистов, профориентации, сотрудничестве бизнеса и высшего образования и так далее.

Во второй части будет панельная дискуссия, где все участники секции смогут обменяться мнениями и рассказать о своем опыте.

Секция «Подготовка кадров для цифровой экономики» состоится 18 октября с 14.00 до 16.50 в главном корпусе Алтайского государственного университета по адресу пр. Ленина 61, аудитория 416.

Справка об ИТ-форуме

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Партнеры и спонсоры алтайского ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox; официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секции: DEPO Computers, HP Inc., MERLION, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Код безопасности, Конфидент, Кортэл, Спутник, ТОНК, Центр Информационной Безопасности;

Технический партнер: НТЦ Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, ISS, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис, Дом.ru Бизнес.