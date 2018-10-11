Компания Cortel представит на алтайском ИТ-форуме инновационный продукт «Виртуальный дата-центр»

Российский сервис-провайдер Cortel примет участие в алтайском IT-форуме, как один из лидеров в сегменте облачных технологий для государственных структур и корпоративного сектора.

В первый день форума, 18 октября, компания покажет на стенде в экспо-зоне свой продукт «Виртуальный дата-центр». Участники и гости форума смогут увидеть, как просто создать собственный облачный центр обработки данных всего за 15 минут.

Технология обеспечивает большую гибкость в управлении IT-инфраструктурой, позволяя передать задачу ее поддержки профессиональному провайдеру и сокращая капитальные расходы в разы.

Коммерческий директор Cortel Алексей Клушин выступит в секции «Инфраструктура цифровой экономики» с докладом «5 стадий принятия цифровой экономики или 5 стадий принятия неизбежного».

Алексей Клушин,

коммерческий директор Cortel:

— Я расскажу о том, каким образом новые технологии входят в нашу повседневную жизнь и становятся обыденными. Покажу, сколько времени проходит с момента анонсирования технологии до ее популяризации и всеобщего использования. В докладе также будет успешный пример размещения корпоративной ИТ-системы в «облаке». В финале мы проведем конкурс, самый внимательный получит ценный приз.

По словам Алексея Клушина, одна из целей участия компании Cortel в Алтайском IT-форуме — это популяризация современных облачных услуг и поиск партнеров для совместных проектов.

Алексей Клушин,

коммерческий директор Cortel:

— У алтайского IT-форума очень качественная аудитория — представители госструктур и крупный бизнес. Поэтому мы ожидаем, что участие в нем будет для нас успешным и продуктивным.

Чем известна компания Cortel

Российский сервис-провайдер Cortel (ООО «Кортэл») был основан в 2015 году в Новосибирске. Компания является одним из лидеров в сегменте государственных и корпоративных «облаков», зарекомендовав себя как надёжный поставщик IT-услуг.

В своих разработках Cortel использует только передовые технологии и стремится предоставить максимально высокое качество и стабильность. Компания работает с ключевыми операторами связи России, среди которых «Ростелеком», «ВымпелКом», МТС, ТТК, RETN, что позволяет предоставить каналы связи в любой точке мира.

Справка об ИТ-форуме

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Партнеры и спонсоры алтайского ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox; официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секции: DEPO Computers, HP Inc., MERLION, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Код безопасности, Конфидент, Кортэл, Спутник, ТОНК, Центр Информационной Безопасности;

Технический партнер: НТЦ Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, ISS, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис, Дом.ru Бизнес.