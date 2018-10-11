Компания Cortel представит на алтайском ИТ-форуме инновационный продукт «Виртуальный дата-центр»

В первый день форума, 18 октября, компания покажет на стенде в экспо-зоне свой продукт «Виртуальный дата-центр». Участники и гости форума смогут увидеть, как просто создать собственный облачный центр обработки данных всего за 15 минут.
Технология обеспечивает большую гибкость в управлении IT-инфраструктурой, позволяя передать задачу ее поддержки профессиональному провайдеру и сокращая капитальные расходы в разы.
Коммерческий директор Cortel Алексей Клушин выступит в секции «Инфраструктура цифровой экономики» с докладом «5 стадий принятия цифровой экономики или 5 стадий принятия неизбежного».
Алексей Клушин,
коммерческий директор Cortel:
— Я расскажу о том, каким образом новые технологии входят в нашу повседневную жизнь и становятся обыденными. Покажу, сколько времени проходит с момента анонсирования технологии до ее популяризации и всеобщего использования. В докладе также будет успешный пример размещения корпоративной ИТ-системы в «облаке». В финале мы проведем конкурс, самый внимательный получит ценный приз.
По словам Алексея Клушина, одна из целей участия компании Cortel в Алтайском IT-форуме — это популяризация современных облачных услуг и поиск партнеров для совместных проектов.
Алексей Клушин,
коммерческий директор Cortel:
— У алтайского IT-форума очень качественная аудитория — представители госструктур и крупный бизнес. Поэтому мы ожидаем, что участие в нем будет для нас успешным и продуктивным.
Чем известна компания Cortel
Российский сервис-провайдер Cortel (ООО «Кортэл») был основан в 2015 году в Новосибирске. Компания является одним из лидеров в сегменте государственных и корпоративных «облаков», зарекомендовав себя как надёжный поставщик IT-услуг.
В своих разработках Cortel использует только передовые технологии и стремится предоставить максимально высокое качество и стабильность. Компания работает с ключевыми операторами связи России, среди которых «Ростелеком», «ВымпелКом», МТС, ТТК, RETN, что позволяет предоставить каналы связи в любой точке мира.
Справка об ИТ-форуме
Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.
Партнеры и спонсоры алтайского ИТ-форума
Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.
Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox; официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.
Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».
Спонсоры секции: DEPO Computers, HP Inc., MERLION, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Код безопасности, Конфидент, Кортэл, Спутник, ТОНК, Центр Информационной Безопасности;
Технический партнер: НТЦ Галэкс.
Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, ISS, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис, Дом.ru Бизнес.