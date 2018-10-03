Новая Барселона: Барнаулу предложили новые разработки «умного города»

Стратегический партнер Алтайского ИТ-форума компания Cisco представит новейшие разработки на нескольких площадках. Наиболее важными станут вопросы кибербезопасности и обеспечения комфортной цифровой среды обитания — «умные города». Об этом рассказала на пресс-конференции региональный менеджер компании по работе с клиентами Сибири и Дальнего Востока Оксана Науменко.

Гости Алтайского ИТ-форума познакомятся с новой архитектурой информационной безопасности корпоративных сетей, разработанной в Cisco. Многим пришлось сталкиваться с вредоносным программным обеспечением, это стало будничным делом компаний.

Оксана Науменко,

региональный менеджер Cisco по работе с клиентами Сибири и Дальнего Востока:

Наша архитектура постоянно дополняется различными продуктами. В едином комплексе они позволяют обнаружить и предотвратить любые вредоносные действия. На форуме мы расскажем о компонентах архитектуры, начиная от сетевых экранов и новейших способов борьбы со спамом, заканчивая комплексными решениями в области кибербезопасности.

Чтобы сделать город умным — комфортным и безопасным — недостаточно подключить только систему экономного освещения или видеонаблюдения, нужна объединяющая все системы платформа для контроля, управления и своевременной оптимизации под постоянно меняющиеся условия и потребности.

Такой платформой стала Cisco Kinetic. Это новый этап развития цифровых решений для «умных» городов.

Все больше городов идут по пути цифровых преобразований, так что Cisco постоянно ведет научно-исследовательскую деятельность, предлагая заказчикам соответствующие концепции, технологии и бизнес-модели.

Ряд отдельных решений для городского освещения, парковок, массовых мероприятий, окружающей среды и т.д. встраиваются в общую систему Cisco Kinetic. Это облачная платформа, которая помогает заказчикам получать данные от подключенных объектов и обрабатывать их.

В качестве примера Науменко привела Барселону с ее беспроводными сетями, системой автоматического подземного мусороудаления и кухонной утварью, способной автоматически делать заказы в магазине.

Оксана Науменко,

региональный менеджер Cisco по работе с клиентами Сибири и Дальнего Востока:

Я уверена, что в следующему году мы сможем говорить не только о Барселоне, но и о Барнауле как об «умном» городе. У нас есть все возможности для этого.

Справка

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Партнеры и спонсоры ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox.

Официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секций: DEPO Computers, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Конфидент, Кортэл, ТОНК, Центр Информационной Безопасности; технический партнер: НТЦ Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис.

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