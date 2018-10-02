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IT-форум 2018
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Визит специалистов Роскосмоса и дефиле красавиц: главные «фишки» Алтайского ИТ-форума

С 18 по 21 октября 2018 года Алтайский региональный ИТ-форум пройдет уже в одиннадцатый раз. В Барнаул приедут специалисты разный областей, чтобы поработать в круглых столах на тему цифровых технологий, поучаствовать в презентациях оборудования и подписать соглашения о сотрудничестве. Но не только этим живет наш алтайский ИТ-форум. Вот 5 важных моментов, почему мероприятие пользуется пристальным вниманием.

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС.
СС0
  • Одной из главных тем форума станет тема «Цифровая экономика». Также в рамках форума состоится презентация проекта региональной программы цифрового развития экономики Алтайского края. Ожидается приезд представителей АНО «Цифровая экономика».
  • Нынешний год может порадовать участников форума запланированным визитом специалистов из Роскомоса.
  • В форуме примут участие 26 партнеров — производителей программного обеспечения и оборудования. Это серьезное количество. Представители компаний расскажут о своих новинках и успешных кейсах.
  • В рамках форума состоится визит представителей ТПП РФ, в том числе представителей Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики. На открытии выступит Николай Комлев, председатель совета.
  • Пройдет круглый стол для руководителей промышленных предприятий. Здесь выступят представители крупных компаний России с успешными кейсами «цифровой трансформации» и поделятся секретами успеха.

Факт

Одной из изюминок мероприятия является конкурс красоты «Мисс ИТ 2018». Здесь девушки соревнуются не только во внешних данных, но и показывают на что способен их интеллект. У вас есть возможность проголосовать за участниц сразу на двух сайтах: missit22.ru и www.wday.ru. Финал конкурса и объявление результатов состоится 18 октября в рамках Алтайского регионального ИТ-Форума в Алтайском краевом театре Драмы.

Следить за новостями форума можно на официальном сайте.

Справка

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Партнеры и спонсоры ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox.

Официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секций: DEPO Computers, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Конфидент, Кортэл, ТОНК, Центр Информационной Безопасности; технический партнер: НТЦ Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис.

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