Цифровизация всего: как в Барнауле прошел большой ИТ-Форум

Одной из главных тем форума стала реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Алтайском крае.
О том как это было, смотрите в ролике «XI Алтайский региональный ИТ-Форум»:
Среди других тем, которые затрагивались на форуме были:
- Цифровая трансформация: драйверы региональной экономики
- Подготовка кадров для цифровой экономики
- Что такое «Цифровое предприятие» и как им стать?
- Пути и механизмы цифровой трансформации экономики РФ. Региональная специфика.
Большая программа для удобства была разбита на несколько тематических секций, в рамках которых прошли круглые столы, выставки оборудования, были подведены итоги конкурсов и подписаны соглашений о сотрудничестве.
Также на мероприятии состоялась встреча партнеров ИТ-Форума с правительством Алтайского края.
Подробно программу форума можно посмотреть на сайте Itforumaltai.ru.
Пять главных «фишек» IX Алтайского регионального ИТ-Форума
- Одной из главных тем форума стала тема «Цифровая экономика». Также в рамках форума прошла презентация проекта региональной программы цифрового развития экономики Алтайского края. На форуме побывали представители АНО «Цифровая экономика».
- С участниками форума встретились специалисты из Роскомоса.
- В форуме приняли участие 26 партнеров — производители компаний, производящих программное обеспечение и оборудование. Представители компаний рассказали участникам мероприятия о своих новинках и успешных кейсах.
- В рамках форума состоялся визит представителей ТПП РФ, в том числе представителей Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики.
- Прошел круглый стол для руководителей промышленных предприятий. Здесь выступили представители крупных компаний России с успешными кейсами «цифровой трансформации» и поделились секретами успеха.
Справка
Организатором мероприятия выступили комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.
Партнеры и спонсоры ИТ-форума
Генеральный партнер ИТ-Форума компания Huawei.
Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox.
Официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.
Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».
Спонсоры секции: DEPO Computers, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Конфидент, Кортэл, ТОНК, Центр Информационной Безопасности.
Технический партнер: НТЦ Галэкс.
Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис.