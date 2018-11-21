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IT Форум 2018
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Цифровизация всего: как в Барнауле прошел большой ИТ-Форум

С 18 по 21 октября в столице края состоялся XI Алтайский региональный ИТ-Форум. Насыщенная программа мероприятия затрагивала многие важные для современного человека темы. На форуме обсудили механизмы трансформации цифровой экономики в России и регионе и говорили о умных, безопасных городах и комфортной цифровой среде обитания. Также эксперты разобрали инфраструктуру цифровой экономики и рассказали о информационной безопасности.

На XI Алтайском региональном ИТ-Форуме. Барнаул, октябрь 2018 года.
На XI Алтайском региональном ИТ-Форуме. Барнаул, октябрь 2018 года.
Анна Зайкова.

Одной из главных тем форума стала реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Алтайском крае.

О том как это было, смотрите в ролике «XI Алтайский региональный ИТ-Форум»:

Среди других тем, которые затрагивались на форуме были:

  • Цифровая трансформация: драйверы региональной экономики
  • Подготовка кадров для цифровой экономики
  • Что такое «Цифровое предприятие» и как им стать?
  • Пути и механизмы цифровой трансформации экономики РФ. Региональная специфика.

Большая программа для удобства была разбита на несколько тематических секций, в рамках которых прошли круглые столы, выставки оборудования, были подведены итоги конкурсов и подписаны соглашений о сотрудничестве.

Также на мероприятии состоялась встреча партнеров ИТ-Форума с правительством Алтайского края.

Подробно программу форума можно посмотреть на сайте Itforumaltai.ru.

Пять главных «фишек» IX Алтайского регионального ИТ-Форума

  • Одной из главных тем форума стала тема «Цифровая экономика». Также в рамках форума прошла презентация проекта региональной программы цифрового развития экономики Алтайского края. На форуме побывали представители АНО «Цифровая экономика».
  • С участниками форума встретились специалисты из Роскомоса.
  • В форуме приняли участие 26 партнеров — производители компаний, производящих программное обеспечение и оборудование. Представители компаний рассказали участникам мероприятия о своих новинках и успешных кейсах.
  • В рамках форума состоялся визит представителей ТПП РФ, в том числе представителей Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики.
  • Прошел круглый стол для руководителей промышленных предприятий. Здесь выступили представители крупных компаний России с успешными кейсами «цифровой трансформации» и поделились секретами успеха.

Справка

Организатором мероприятия выступили комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Партнеры и спонсоры ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox.

Официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секции: DEPO Computers, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Конфидент, Кортэл, ТОНК, Центр Информационной Безопасности.

Технический партнер: НТЦ Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис.

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