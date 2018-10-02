Пилотный регион. Виктор Томенко обратился к участникам алтайского ИТ-форума

В одиннадцатый раз Алтайский ИТ-Форум собирает представителей органов власти, руководителей и специалистов сферы информационных технологий, экспертов и предпринимателей.

Участие представителей органов государственной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, экспертов

в сфере информационных технологий, специалистов ведущих компаний, безусловно, способствует выработке конструктивных решений и определению приоритетов дальнейшего развития региона. Новейшие технические решения в современном программном обеспечении влияют на формирование новых подходов в развитии бизнеса, а органам государственной власти, органам местного самоуправления позволяют перейти на качественно новый уровень информатизации.

Информационные технологии, инновационные решения — необходимая основа для активного социально-экономического развития. Правительством Алтайского края ведется интенсивная работа по реализации государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», устранению цифрового неравенства в крае.