Сплошная «цифра»: в Барнауле пройдет крупный ИТ-Форум

С 18 по 21 октября в столице края состоится XI Алтайский региональный ИТ-Форум. Насыщенная программа мероприятиях затрагивает многие важные для современного человека темы. На форуме будет обсуждение механизмов трансформации цифровой экономики в России и регионе и пойдёт речь о умных, безопасных городах и комфортной цифровой среде обитания. Также эксперты разберут инфраструктуру цифровой экономики и расскажут о информационной безопасности.

Организаторы сообщают, что одной из главных тем форума станет реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Алтайском крае.

Среди других тем:

Цифровая трансформация: драйверы региональной экономики

Подготовка кадров для цифровой экономики

Что такое «Цифровое предприятие» и как им стать?

Пути и механизмы цифровой трансформации экономики РФ. Региональная специфика.

Большая программа для удобства разбита на несколько тематических секций, в рамках которых пройдут круглые столы, выставки оборудования, подведение итогов конкурсов и подписание соглашений о сотрудничестве.

Также в программе мероприятия — встреча партнеров ИТ-Форума с правительством Алтайского края.

Подробно программу форума можно посмотреть на сайте Itforumaltai.ru.

К участию приглашаются руководители и ИТ-специалисты предприятий и организаций различных сфер деятельности, а также представители вендоров, дистрибьюторов и ИТ-компаний.

Справка

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Кто выступил партнерами и спонсорами алтайского ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума — компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox.

Официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секций: DEPO Computers, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Конфидент, Кортэл, ТОНК, Центр Информационной Безопасности; технический партнер: НТЦ Галэкс, 1С-Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис.