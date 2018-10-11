На круглом столе в ходе Алтайского ИТ-форума обсудят переход регионов на цифровую экономику

18 октября, в первый день Алтайского ИТ-форума, состоится круглый стол «Пути и механизмы трансформации цифровой экономики РФ. Региональная специфика» и выездное заседания совета Торгово-промышленной палаты России (ТПП).

Модератором мероприятия выступит Николай Комлев, председатель совета ТПП России по развитию ИТ и цифровой экономики. В круглом столе примут участие госслужащие различных ведомств и представители ТПП из разных регионов страны. В числе экспертов будет Евгений Ковнир, гендиректор автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика».

По словам президента Алтайской торгово-промышленной палаты Бориса Чеснокова, цель круглого стола — довести до целевой аудитории плановые показатели и текущее состояние реализации госпрограммы «Цифровая экономика», информировать о возможностях региональных компаний в реализации программы.

Борис Чесноков,

президент Алтайской торгово-промышленной палаты:

— Задача этого круглого стола — увидеть и оценить наши позиции в плане развития цифровой экономики, понять, куда нам двигаться. Будет интересно узнать об опыте реализации программы «Цифровая экономика» от участников из других регионов. Услышать в докладах спикеров федерального уровня об основных векторах развития в рамках программы. Это очень важно.

Проект региональной программы цифрового развития экономики Алтайского края уже разработан, и его презентуют на ИТ-форуме. По словам врио начальника Алтайкомсвязи Максима Герасимюка, на реализацию программы, рассчитанной до 2024 года, потребуется около 2 млрд рублей.

Борис Чесноков,

президент Алтайской торгово-промышленной палаты:

— Вопрос финансирования для нашего региона особенно важный. Ни для кого не секрет, что по сравнению с другими субъектами наш бюджет поменьше. Нам нужно понять, на какие ресурсы и поддержку мы можем рассчитывать при реализации региональной программы.

По мнению Бориса Чеснокова, предстоящий круглый стол — отличная возможность обсудить переход на цифровую экономику, поделиться своим видением и опытом, задать вопросы, высказать предложения. Такая форма взаимодействия бизнеса и власти, на его взгляд, наиболее эффективна.

В завершении круглого стола будет составлен протокол, куда включат все прозвучавшие предложения.

Круглый стол «Пути и механизмы трансформации цифровой экономики РФ. Региональная специфика» состоится 18 октября, с 15.00 до 16.30, в здании Правительства Алтайского края по адресу Барнаул, Ленина, 59. Требуется регистрация.

Справка об ИТ-форуме

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Партнеры и спонсоры алтайского ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox; официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секции: DEPO Computers, HP Inc., MERLION, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Код безопасности, Конфидент, Кортэл, Спутник, ТОНК, Центр Информационной Безопасности;

Технический партнер: НТЦ Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, ISS, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис, Дом.ru Бизнес.