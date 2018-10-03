Xerox покажет на Алтайском IT-форума линейку «умных» устройств

Компания Xerox на Алтайском IT-форуме планирует показать мнофункциональные устройства с приставкой smart. Об этом заявил на пресс-конференции директор филиала Xerox СНГ Анатолий Гаврилюк.

Он отметил, что компания постоянно участвует в региональном форуме и что Сибирь и Алтай интересны для компании Xerox своей активностью и реальными примерами внедрения передовых технологий.

Анатолий Гаврилюк,

директор филиала Xerox СНГ:

Основные драйверы цифровой трансформации — это информатизация предприятий и населения, развитие мобильных технологий и приложений, безопасность хранения и передачи данных, особенно персональных. Xerox понимает эти тенденции. С прошлого года мы полностью обновили линейку программных решений.

Упор в Xerox сделали на smart-МФУ, которые отвечают не только стандартным требованиям печать-копирование-сканирование, а имеют большой набор и магазин предложений от компании.

Сканер отпечатков пальцев. hightechplace.com

В этом году IT-форуме можно будет увидеть демо-стенд Xerox, где покажут оборудование с уже действующими приложениями и проведут мастер-классы для всех желающих и заинтересованных гостей, от IT-специалистов крупных компаний до простых пользователей печатных устройств.

Компания проведет конкурс на лучшее новое предложение для МФУ. «На отдельной сессии это решение реализуют программисты Xerox и их привлеченные коллеги, — пообещал Анатолий Гаврилюк. — Мы сможем отдельно продемонстрировать, что любая идея любого даже самого продвинутого пользователя может быть воплощена в жизнь на базе простого конструктора Xerox Connect Key».

Справка

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Партнеры и спонсоры ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox.

Официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секций: DEPO Computers, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Конфидент, Кортэл, ТОНК, Центр Информационной Безопасности; технический партнер: НТЦ Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис.

Следить за новостями форума можно на официальном сайте.