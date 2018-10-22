Schneider Electric выступил партнером Алтайского регионального ИТ-форума

Компания Schneider Electric выступила партнером Алтайского регионального ИТ-форума, который состоялся в Барнауле 18−21 октября. Представители вендора рассказали о последних решениях в области мониторинга, оптимизации и управления инженерной ИТ-инфраструктурой.

В выставочной зоне форума был размещен стенд компании Schneider Electric, где все участники мероприятия могли ознакомиться с демо-версией решения по мониторингу инженерной инфраструктуры дата-центров StruxureWare.

На секции «Инфраструктура цифровой экономики», которая состоялась в первый день форума, системный инженер подразделения IT Division Евгений Раздобаров представил обзор новинок трехфазных источников бесперебойного питания Schneider Electric и продемонстрировал возможности системы мониторинга инженерной инфраструктуры StruxureWare.

Менеджер по работе с партнерами региона Сибирь и Дальний Восток Schneider Electric Евгений Камардин выступил с презентацией программно-аппаратной платформы EcoStruxure. Особое внимание он уделил решению EcoStruxure Building Operation.

Это легко масштабируемая централизованная система, предоставляющая функции комплексного контроля и управления энергопотреблением, системами вентиляции, отопления, кондиционирования и освещения, а также пожарной безопасности здания.

Чем известна компания Schneider Electric

Компания Schneider Electric — мировой эксперт в управлении энергией и промышленной автоматизации. Является ведущим разработчиком и поставщиком комплексных энергоэффективных решений для энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных.

Присутствие в более чем 100 странах мира позволяет Schneider Electric быть бесспорным лидером в области управления электроэнергией (низкое и среднее напряжение, бесперебойное энергоснабжение) и систем автоматизации. Компания предлагает эффективные интегрированные решения, объединяющие управление энергией, автоматизацию и программное обеспечение.

В экосистему Schneider Electric входит крупнейшая сеть партнеров, интеграторов и разработчиков, вместе с которыми на базе открытой платформы решений Schneider Electric обеспечивается операционная эффективность и управление в режиме реального времени.

Справка об ИТ-форуме

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Партнеры и спонсоры алтайского ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox; официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секции: DEPO Computers, HP Inc., MERLION, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Код безопасности, Конфидент, Кортэл, Спутник, ТОНК, Центр Информационной Безопасности;

Технический партнер: НТЦ Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, ISS, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис, Дом.ru Бизнес.