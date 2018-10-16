Поставщик систем питания CyberPower впервые примет участие в алтайском ИТ-форуме

В 2018 году партнером алтайского ИТ-форума впервые станет глобальный поставщик систем гарантированного электропитания CyberPower. Эксперты вендора выступят в двух секциях и расскажут о современных решениях для умного города, а также о том, как повысить надежность систем резервирования.

О проведении крупнейшего в регионе алтайского ИТ-форума экспертам CyberPower рассказали партнеры из разных городов Сибири — Новосибирска, Иркутска, Красноярска, говорит директор по развитию бизнеса Алексей Лобов.

Алексей Лобов,

директор по развитию бизнеса CyberPower:

— Все, участники форума, с которыми мы общались, отзываются о площадке крайне позитивно. В том числе и об организаторах мероприятия.

Алексей Лобов выступит в секции «Инфраструктура цифровой экономики». Тема его доклада «Повышение надежности гарантированного электропитания для инфраструктурных решений».

Он расскажет о решениях и технических средствах, позволяющих повысить надежность систем резервирования электропитания. В их числе системы распределения питания, ввода резервной линии, автоматические коммутаторы электропитания ATS (Automatic Transfer Switch).

Алексей Лобов,

директор по развитию бизнеса CyberPower:

— Второй важный блок в моем докладе посвящен решению для батарейных емкостей. Как известно, это составная часть системы резервного электропитания, она является ресурсной и требует регулярного обслуживания. Стоимость батарейной емкости нередко превышает цену ИБП (источник бесперебойного питания — прим. ред.) а ее надежность на прямую влияет на безотказную работу системы в целом. В докладе будет рассмотрены технически средства позволяющее повысить надежность ИБП и батарей, в частности и сократить издержки на обслуживание.

Второй доклад от CyberPower будет представлен в секции «Умные и безопасные города. Комфортная цифровая среда обитания». Спикером выступит Максим Шнайдер, менеджер по работе с партнерами.

Он расскажет о системах резервного питания для оборудования, на базе которого строится умный город — ситуационных центров, дата-центов. Это широкая тема, которая охватывает как решения для питания умных городов, так и инструменты повышения надежности энергосистем, способы сокращения издержек.

Алексей Лобов,

директор по развитию бизнеса CyberPower:

— Мы бы хотели познакомить аудиторию форума — заказчиков, партнеров — с решениями компании CyberPower. В Алтайском крае мы известны не во всех рыночных нишах, хотя на глобальном ИТ-рынке являемся сильным игроком и признанным экспертом в области гарантированого электропитания от разработки, тестирования до производства. Компания обладает рядом решений для повышения надежности как закладываемых, так эксплуатируемых систем, с возможностью снижения издержек. Это особенно актуально с учетом роста тарифов и сокращения бюджетов.

Чем известна компания CyberPower

Компания CyberPower была основана в 1997 году в США. Она является ведущим мировым поставщиком профессиональных решений по управлению электропитанием. Ведет разработки в области компьютерных и бытовых систем аварийного бесперебойного питания, прикладных программных средств мониторинга и защиты электропитания.

Вся продукция CyberPower произведена в соответствии с высочайшими стандартами качества. Модельный ряд оборудования CyberPower включает полную линейку источников бесперебойного питания для информационных, телекоммуникационных и офисных систем, промышленные системы бесперебойного электропитания для жестких условий и расширенным сроком эксплуатаций, системы распределения электропитания и ввода резерва.

Справка об ИТ-форуме

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Партнеры и спонсоры алтайского ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox; официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секции: DEPO Computers, HP Inc., MERLION, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Код безопасности, Конфидент, Кортэл, Спутник, ТОНК, Центр Информационной Безопасности;

Технический партнер: НТЦ Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, ISS, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис, Дом.ru Бизнес.