В АлтГУ будут готовить кадры для цифровой экономики вместе с 1С

Стороны будут сотрудничать в реализации на территории края регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».
Он предполагает увеличение в регионе выпускников с ключевыми компетенциями цифровой экономики.
Также в рамках проекта будет проведена работа по созданию системы дополнительного образования в целях повышения цифровой грамотности жителей региона.
Евгений Зрюмов,
министр связи и массовых коммуникаций Алтайского края:
Подписанное соглашение для нас значимо и нацелено на то, что в Алтайском крае будут созданы центры компетенции для подготовки ИТ-специалистов, программистов, сисадминов и специалистов в области 1С, которые позволят решать стоящие перед регионом задачи.
Потребность в ИТ-кадрах громадная во всем мире. У нас есть интересные задачи, проекты, куда необходимо прикладывать силы молодых талантливых ребят.
По словам Зрюмова, бюджетный набор на ИТ-специальности в Алтайском крае нужно увеличить, как минимум, в два раза, чтобы закрыть имеющиеся потребности.
В региональном проекту «Кадры для цифровой экономики» стоит задача подготовить и переподготовить порядка 10 тыс. специалистов.
Борис Нуралиев,
основатель 1С:
Нужно усиливать практическую ориентацию студентов-айтишников. Обычно они уже на втором-третьем курсе начинают работать. Это хорошо. Нужно этот процесс организовать. Чтобы они понимали — то, чему учат в университете, будет необходимо на рабочем месте. Здесь может помочь создание базовых кафедр. Они могли бы привлекать студентов к решению практических задач. С другой стороны, программы обучения должны становиться более современными, оставаясь фундаментальными.
Сергей Бочаров,
ректор АлтГУ:
Основная компетенция кадров в цифровой экономике — это умение работать с данными. Они будут актуальны для всех направлений подготовки специалистов. За ними стоит целый ряд сервисов: формирование личных цифровых кабинетов, профилей, библиотек. Данные сервисы доступны всем обучающимся в университете, начиная со школьников и заканчивая людьми пенсионного возраста. Этот проект должен выступить драйвером не только для развития цифровой экономики, но и экономики в целом.
Кто организует Алтайский региональный ИТ-форум?
Организатором Алтайского регионального ИТ-форума выступил комитет АлтТПП по информационным технологиям.
Мероприятие проводится при поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).
В 2018 году в Форуме приняли участие более 1000 человек.
Партнеры ИТ-форума
- Генеральный партнер — Cisco
- Стратегические партнеры — Dell Technologies, CyberPower
- Официальный партнер — Legrand, Xerox, Агат-РТ, Доктор Веб, Astra Linux, Базальт СПО, НТЦ ИТ РОСА
- Партнер секции — ABBYY, DEPO Computers, Positive Technologies, ИнфоТеКС, Код Безопасности, Конфидент, Merlion, 1С-Галэкс
- Партнер ЭКСПО-зоны — АСКОН, Сибирское Техническое Бюро, CommuniGate Systems, Epson
- Технический партнер — Галэкс, MEM Групп
- Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»