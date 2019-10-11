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IT Форум 2019
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Опыт Алтайского края по цифровизации сельского хозяйства распространят на всю Россию

10 октября на Алтайском ИТ форуме правительство Алтайского края и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого телекоммуникационная компания будет создавать единую цифровую платформу для фермеров всей страны.

ИТ-форум 2019.
ИТ-форум 2019.
Анна Зайкова

Частью этой платформы станет уже работающая в Алтайском крае автоматизированная система по дистанционному оформлению субсидий сельхозпроизводителям — аналогичные сервисы планируется внедрить во всех регионах России.

От регионального правительства соглашение подписали Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края, и Александр Лукьянов, заместитель председателя правительства. А от «Ростелекома» — Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала компании.

Евгений Зрюмов,
министр связи и массовых коммуникаций Алтайского края:

Это соглашение имеет для нас большое значение. Валовый продукт Алтайского края во многом зависит от сельского хозяйства. Цифровизация должна выступить драйвером увеличения производительности и качества продукции. Наш губернатор Виктор Петрович Томенко возглавляет рабочую группу по цифровизации сельского хозяйства в Госсовете. К нашему опыту присмотрелись федеральные органы власти, а именно Минсельхоз РФ. Опыт региона по оформлению субсидий фермерам будет транслироваться в другие регионы.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала «Ростелеком»:

В России пока нет таких программных модулей. Цифровую платформу для сельского хозяйства создают сибирские специалисты «Ростелекома». Этот проект будет пилотироваться в Алтайском крае. В нем будут различные ультрасовременные сервисы для сельхозпроизводителей. На платформу можно будет внедрять решения других партнеров — финасовые сервисы, страхование, консультации и так далее.

Кто организует Алтайский региональный ИТ-форум?

Организатором Алтайского регионального ИТ-форума выступил комитет АлтТПП по информационным технологиям

Мероприятие проводится при поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

В 2018 году в Форуме приняли участие более 1000 человек.

Партнеры ИТ-форума

  • Генеральный партнер — Cisco
  • Стратегические партнеры — Dell Technologies, CyberPower
  • Официальный партнер — Legrand, Xerox, Агат-РТ, Доктор Веб, Astra Linux, Базальт СПО, НТЦ ИТ РОСА
  • Партнер секции — ABBYY, DEPO Computers, Positive Technologies, ИнфоТеКС, Код Безопасности, Конфидент, Merlion, 1С-Галэкс
  • Партнер ЭКСПО-зоны — АСКОН, Сибирское Техническое Бюро, CommuniGate Systems, Epson
  • Технический партнер — Галэкс, MEM Групп
  • Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»
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