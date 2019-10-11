Опыт Алтайского края по цифровизации сельского хозяйства распространят на всю Россию

Частью этой платформы станет уже работающая в Алтайском крае автоматизированная система по дистанционному оформлению субсидий сельхозпроизводителям — аналогичные сервисы планируется внедрить во всех регионах России.
От регионального правительства соглашение подписали Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края, и Александр Лукьянов, заместитель председателя правительства. А от «Ростелекома» — Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала компании.
Евгений Зрюмов,
министр связи и массовых коммуникаций Алтайского края:
Это соглашение имеет для нас большое значение. Валовый продукт Алтайского края во многом зависит от сельского хозяйства. Цифровизация должна выступить драйвером увеличения производительности и качества продукции. Наш губернатор Виктор Петрович Томенко возглавляет рабочую группу по цифровизации сельского хозяйства в Госсовете. К нашему опыту присмотрелись федеральные органы власти, а именно Минсельхоз РФ. Опыт региона по оформлению субсидий фермерам будет транслироваться в другие регионы.
Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала «Ростелеком»:
В России пока нет таких программных модулей. Цифровую платформу для сельского хозяйства создают сибирские специалисты «Ростелекома». Этот проект будет пилотироваться в Алтайском крае. В нем будут различные ультрасовременные сервисы для сельхозпроизводителей. На платформу можно будет внедрять решения других партнеров — финасовые сервисы, страхование, консультации и так далее.
Кто организует Алтайский региональный ИТ-форум?
Организатором Алтайского регионального ИТ-форума выступил комитет АлтТПП по информационным технологиям
Мероприятие проводится при поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).
В 2018 году в Форуме приняли участие более 1000 человек.
Партнеры ИТ-форума
- Генеральный партнер — Cisco
- Стратегические партнеры — Dell Technologies, CyberPower
- Официальный партнер — Legrand, Xerox, Агат-РТ, Доктор Веб, Astra Linux, Базальт СПО, НТЦ ИТ РОСА
- Партнер секции — ABBYY, DEPO Computers, Positive Technologies, ИнфоТеКС, Код Безопасности, Конфидент, Merlion, 1С-Галэкс
- Партнер ЭКСПО-зоны — АСКОН, Сибирское Техническое Бюро, CommuniGate Systems, Epson
- Технический партнер — Галэкс, MEM Групп
- Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»