Цифровое предприятие Алтайского края покажут на ИТ-форуме в Барнауле

Алтайская промышленность не отстает по уровню цифровизации от предприятий в других регионах России. К такому выводу пришел Павел Плетнев, гендиректор компании «Центр информационной безопасности» и куратор одного из самых интересных круглых столов Алтайского ИТ-форума — «Цифровизация промышленности». На нем планируется представить несколько реальных кейсов по внедрению ИТ на алтайских заводах.

Об этом Павел Плетнев рассказал 1 октября на пресс-конференции, которая анонсировала Алтайский региональный ИТ-форум. Он состоится в Барнауле и Белокурихе 10−12 октября.

Круглый стол «Цифровизация промышленности. Что такое „цифровое предприятие“ и как им стать?» пройдет во второй раз. В 2018 году мероприятие вызвало у участников живейший отклик. Его особенность заключается в том, что оно проводится на действующем заводе, который внедряет в свою работу цифровые технологии.

Первым гостей встречал «Алтайвагон», теперь он передал почетную «эстафету» АЗПИ. Представители завода поделятся успешным опытом цифровизации. Кроме того свои кейсы представят гости секции — эксперты Сбербанка, КАМАЗа, системные интеграторы, которые автоматизировали алтайские предприятия.

На круглом столе планируются выступления и представителей власти — Евгения Зрюмова, министра цифрового развития и связи Алтайского края, и Владимира Локтюшова, замминистра промышленности и энергетики Алтайского края.

Павел Плетнев , гендиректор компании «Центр информационной безопасности». Анна Зайкова

Павел Плетнев,

гендиректор компании «Центр информационной безопасности»:

В прошлом году некоторые эксперты отмечали, что существует большое отставание предприятий Алтайского края в области цифровизации. В комитете АлтТПП по информационным технологиям создали специальную рабочую группу, целью которой было собрать лучшие кейсы в России и на Алтае. Оказалось, что все не так плохо. Мы посетили КАМАЗ и ряд предприятий машиностроения в Елабуге, а также предприятия края — «Мартику», АЗПИ, Алтайкраэнерго. И сделали вывод, что говорить о грандиозном отставании заводов региона неуместно. На круглом столе Алтайского ИТ-форума о цифровизации промышленности мы покажем лучшие практики, которые видели сами. Наша цель — продемонстрировать, что Алтайский край не так уж далек от цифровой действительности, на его территории уже работают цифровые предприятия. Технологии внедряются не просто для галочки, они приносят экономический эффект.

На круглом столе также выступит ректор АлтГТУ Андрей Марков, который расскажет, как университет готовит кадры для цифровой экономики и какие успехи есть в этой области.

Мероприятие состоится 11 октября на Алтайском заводе прецизионных изделий (пр. Космонавтов 6/2) с 9:45 до 14:30. Вход свободный, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин на АЗПИ. altapress.ru

Кто организует Алтайский региональный IТ-форум?

Организатором IТ-форума выступает Алтайская торгово-промышленная палата в лице комитета по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

Партнеры IТ-Форума