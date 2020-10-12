В Алтайском крае наградили лучших разработчиков ИТ-проектов

- Student аpportunITy — номинация для студенческих работ,
- HOT SocTech — номинация для проектов в социальной сфере,
- Unique Digital Design — номинация, где оценивали уникальность дизайна,
- Digital Transformation — для внедренных проектов, показавших результаты.
Специальные номинации для дизайнеров и социальных проектов ввели впервые.
По словам Евгения Зрюмова, конкурс «Лучшие проекты информатизации» — это витрина решений, которые алтайские разработчики представили за год. Благодаря конкурсу о них узнает широкая аудитория и они получат больше шансов обрести господдержку, партнеров, инвесторов и клиентов.
Проект digital-агентства Country и его директора Ильи Уткаева вошел в четверку победителей. Компания разработала сайт нового жилого квартала Nord в Барнауле. На нем в едином окне показаны 16 строящихся домов и для каждой категории пользователей (инвесторы, риэлторы, покупатели) разработан особенный, удобный алгоритм поиска.
Илья Уткаев,
директор digital-агентства Country:
— Обычно застройщики ограничиваются одним или двумя алгоритмами выбора квартиры, а мы сделали четыре. Каждый пользователь может выбрать оптимальный для себя вариант. В этом уникальность нашего проекта. Также мы максимально точно воплотили фирменный стиль квартала в дизайне сайта, что разработчики делают не всегда. Благодаря такой проработке интернет-площадки выросли продажи через сайт и снизилась нагрузка на менеджеров клиента — им не нужно много раз отвечать на один и те же вопросы покупателей.
По словам Ильи Уткаева, он давно хотел поучаствовать в конкурсе «Лучшие проекты информатизации» и представить на нем работы своей студии. Однако до 2020 года не было подходящей номинации.
Илья Уткаев,
директор digital-агентства Country:
— Как только мы узнали, что появилась номинация для дизайнеров, сразу подали заявку. У нас была уверенность, что, даже если не победим, призовое место займем точно. Пока не знаем, каким будет эффект от победы в конкурсе, но уже сейчас наши клиенты, которые о ней узнали, поздравляют нас и говорят, что мы крутые. Надеемся, это укрепит имидж digital-агентства Country как серьезного игрока на рынке разработки сайтов.
Денис Головенских окончил АлтГТУ в 2020 году и принял участие в конкурсе с проектом из своей дипломной работы.
Денис Головенских,
победитель конкурса «Лучшие проекты информатизации — 2020»:
— Мой проект предназначен для разработчиков компьютерных игр. Он позволяет расширить функционал движка Unity — добавить более развитый искусственный интеллект для персонажей по сравнению с другими типами искусственного интеллекта. Я продолжаю развивать этот проект. После разработки выложил его на платформу, где программисты размещают свое ПО для бесплатного скачивания. Плагин скачали несколько десятков раз. Сейчас пользователи пишут мне и просят внести улучшения и доработки.
По словам Дениса, он решил принять участие в конкурсе, чтобы попробовать свои силы в чем-то новом. Молодой человек не рассчитывал, что победит, потому что видел в заявках много других интересных работ, однако он все же надеялся на победу.
Денис Головенских,
победитель конкурса «Лучшие проекты информатизации — 2020»:
— Сейчас могу сказать, что самым интересным для меня стало само участие в конкурсе — возможность показать себя и то, что я умею. А победа — это дополнительный приятный бонус.
Список победителей и призеров в каждой номинации
1-е место — компания «Фриматик» с проектом 150BAR.
2-е место — компания «БТП» с проектом «Программно-аппаратный комплекс «Виртуальная выставка».
3-е место — компания «Е-Систем» с проектом Gmoji.
1-е место — Илья Уткаев с проектом «Nord. Современный городской квартал».
2-е место — Алтайский институт цифровых технологий с проектом «Digital-мама».
3-е место — Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования с проектом «Портал технической поддержки #Образование22».
1-е место — компания «РУСТЕЛЕТЕХ» с проектом «Телемедицинский сервис ONLINE-VISIT.RU».
2-е место — Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования с проектом «Мобильное приложение — социальная сеть «Образование22».
3-е место — авторский коллектив с проектом «Автоматизированная программа ранней диагностики раковых заболеваний».
1-е место — Денис Головенских с проектом «Unity-плагин для управления игровыми персонажами на основе искусственных нейронных сетей».
2-е место — авторский коллектив «Козлов, Аванесян» с проектом «Тестирующая платформа для проведения лабораторных работ и тренировок по программированию».
3-е место — авторский коллектив Sharlike research team с проектом «Программно-аппаратный комплекс анализа сетевого трафика с возможностью обнаружения в нем вредоносного кода».
Познакомиться с работами победителей можно на официальном сайте конкурса по ссылке project.it-alttpp.ru