В Алтайском крае наградили лучших разработчиков ИТ-проектов

8 октября на Алтайском региональном ИТ-форуме подвели итоги конкурса «Лучшие проекты информатизации — 2020». Победители и призеры в четырех номинациях получили дипломы от губернатора Виктора Томенко и денежные сертификаты от Алтайской торгово-промышленной палаты.

В 2020 году конкурс проходил по четырем номинациям: Student аpportunITy — номинация для студенческих работ,

HOT SocTech — номинация для проектов в социальной сфере,

Unique Digital Design — номинация , где оценивали уникальность дизайна,

где оценивали уникальность дизайна, Digital Transformation — для внедренных проектов , показавших результаты.

Специальные номинации для дизайнеров и социальных проектов ввели впервые.

По словам Евгения Зрюмова, конкурс «Лучшие проекты информатизации» — это витрина решений, которые алтайские разработчики представили за год. Благодаря конкурсу о них узнает широкая аудитория и они получат больше шансов обрести господдержку, партнеров, инвесторов и клиентов.

Проект digital-агентства Country и его директора Ильи Уткаева вошел в четверку победителей. Компания разработала сайт нового жилого квартала Nord в Барнауле. На нем в едином окне показаны 16 строящихся домов и для каждой категории пользователей (инвесторы, риэлторы, покупатели) разработан особенный, удобный алгоритм поиска.

Илья Уткаев,

директор digital-агентства Country:

— Обычно застройщики ограничиваются одним или двумя алгоритмами выбора квартиры, а мы сделали четыре. Каждый пользователь может выбрать оптимальный для себя вариант. В этом уникальность нашего проекта. Также мы максимально точно воплотили фирменный стиль квартала в дизайне сайта, что разработчики делают не всегда. Благодаря такой проработке интернет-площадки выросли продажи через сайт и снизилась нагрузка на менеджеров клиента — им не нужно много раз отвечать на один и те же вопросы покупателей.

По словам Ильи Уткаева, он давно хотел поучаствовать в конкурсе «Лучшие проекты информатизации» и представить на нем работы своей студии. Однако до 2020 года не было подходящей номинации.

Илья Уткаев,

директор digital-агентства Country:

— Как только мы узнали, что появилась номинация для дизайнеров, сразу подали заявку. У нас была уверенность, что, даже если не победим, призовое место займем точно. Пока не знаем, каким будет эффект от победы в конкурсе, но уже сейчас наши клиенты, которые о ней узнали, поздравляют нас и говорят, что мы крутые. Надеемся, это укрепит имидж digital-агентства Country как серьезного игрока на рынке разработки сайтов.

Денис Головенских окончил АлтГТУ в 2020 году и принял участие в конкурсе с проектом из своей дипломной работы.

Денис Головенских,

победитель конкурса «Лучшие проекты информатизации — 2020»:

— Мой проект предназначен для разработчиков компьютерных игр. Он позволяет расширить функционал движка Unity — добавить более развитый искусственный интеллект для персонажей по сравнению с другими типами искусственного интеллекта. Я продолжаю развивать этот проект. После разработки выложил его на платформу, где программисты размещают свое ПО для бесплатного скачивания. Плагин скачали несколько десятков раз. Сейчас пользователи пишут мне и просят внести улучшения и доработки.

По словам Дениса, он решил принять участие в конкурсе, чтобы попробовать свои силы в чем-то новом. Молодой человек не рассчитывал, что победит, потому что видел в заявках много других интересных работ, однако он все же надеялся на победу.

Денис Головенских,

победитель конкурса «Лучшие проекты информатизации — 2020»:

— Сейчас могу сказать, что самым интересным для меня стало само участие в конкурсе — возможность показать себя и то, что я умею. А победа — это дополнительный приятный бонус.

Список победителей и призеров в каждой номинации

Digital transformation 1-е место — компания «Фриматик» с проектом 150BAR. 2-е место — компания «БТП» с проектом «Программно-аппаратный комплекс «Виртуальная выставка». 3-е место — компания «Е-Систем» с проектом Gmoji.

Unique digital design 1-е место — Илья Уткаев с проектом «Nord. Современный городской квартал». 2-е место — Алтайский институт цифровых технологий с проектом «Digital-мама». 3-е место — Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования с проектом «Портал технической поддержки #Образование22».

HOT SocTech 1-е место — компания «РУСТЕЛЕТЕХ» с проектом «Телемедицинский сервис ONLINE-VISIT.RU». 2-е место — Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования с проектом «Мобильное приложение — социальная сеть «Образование22». 3-е место — авторский коллектив с проектом «Автоматизированная программа ранней диагностики раковых заболеваний».

Student аpportunITy 1-е место — Денис Головенских с проектом «Unity-плагин для управления игровыми персонажами на основе искусственных нейронных сетей». 2-е место — авторский коллектив «Козлов, Аванесян» с проектом «Тестирующая платформа для проведения лабораторных работ и тренировок по программированию». 3-е место — авторский коллектив Sharlike research team с проектом «Программно-аппаратный комплекс анализа сетевого трафика с возможностью обнаружения в нем вредоносного кода».