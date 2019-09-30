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В Алтайском крае обсудят цифровизацию сельского хозяйства и направят предложения на федеральный уровень

10 октября в Барнауле состоится выездное совещание «Цифровизация сельского хозяйства». Его организатором выступил совет Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) по развитию информационных технологий и цифровой экономике. Мероприятие включено в программу Алтайского регионального IТ-форума.

В Барнауле состоится выездное совещание «Цифровизация сельского хозяйства».
В Барнауле состоится выездное совещание «Цифровизация сельского хозяйства».
СС0

На совещании выступят представители ТПП РФ, операторов связи, IT-компаний, регионального правительства и сельхозпроизводителей.

Эксперты планируют обсудить, что сделано в регионе по направлению цифровизации сельского хозяйства за год, рассказал Михаил Клушин, куратор совещания и заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «ЦТР «ИТ».

Михаил Клушин,
куратор совещания и заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «ЦТР «ИТ»:

В Алтайском крае год назад была создана рабочая группа по цифровизации сельского хозяйства, которую курирует региональное министерство цифрового развития. Ее участников мы тоже пригласили на совещание.

На прошлом IТ-форуме в 2018 году внедрение информационных технологий в аграрный сектор обсуждалось в контексте цифровизации экономики в целом. Теперь тема вынесена в отдельную секцию, потому что она имеет большое значение для края.


От ТПП РФ планируется выступление:

  • Владимира Маслова, директора департамента цифрового развития ТПП РФ;
  • Николая Комлева, председателя совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики ТПП РФ.

Сельхозпроизводители расскажут, что они уже внедрили и опробовали в своих хозяйствах, каких технологических решений им не хватает. Операторы и IТ-компании предложат продукты для цифровизации аграрного сектора.

По итогам совещания участники составят протокол с предложениями, которые ТПП РФ будет продвигать на федеральном уровне.

Вход на выездное совещание свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Алтайского регионального IТ-форума по ссылке.

В Барнауле состоится выездное совещание «Цифровизация сельского хозяйства».
В Барнауле состоится выездное совещание «Цифровизация сельского хозяйства».
Анна Зайкова

Кто организует Алтайский региональный IТ-форум?

Организатором IТ-форума выступает Алтайская торгово-промышленная палата в лице комитета по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

Партнеры IТ-Форума

  • Генеральный партнер — Cisco
  • Стратегические партнеры — Dell Technologies, CyberPower
  • Официальные партнеры — Legrand, Xerox, «Агат-РТ», «Доктор Веб», Astra Linux, «Базальт СПО»
  • Партнеры секции — ABBYY, DEPO Computers, Positive Technologies, «ИнфоТеКС», «Код Безопасности», «Конфидент», Merlion
  • Партнеры экспозоны — АСКОН, «Сибирское техническое бюро», CommuniGate Systems
  • Технические партнеры — «Галэкс», «MEM Групп»
  • Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»
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