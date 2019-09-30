В Алтайском крае обсудят цифровизацию сельского хозяйства и направят предложения на федеральный уровень

10 октября в Барнауле состоится выездное совещание «Цифровизация сельского хозяйства». Его организатором выступил совет Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) по развитию информационных технологий и цифровой экономике. Мероприятие включено в программу Алтайского регионального IТ-форума.

На совещании выступят представители ТПП РФ, операторов связи, IT-компаний, регионального правительства и сельхозпроизводителей.

Эксперты планируют обсудить, что сделано в регионе по направлению цифровизации сельского хозяйства за год, рассказал Михаил Клушин, куратор совещания и заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «ЦТР «ИТ».

Михаил Клушин,

куратор совещания и заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «ЦТР «ИТ»:

В Алтайском крае год назад была создана рабочая группа по цифровизации сельского хозяйства, которую курирует региональное министерство цифрового развития. Ее участников мы тоже пригласили на совещание. На прошлом IТ-форуме в 2018 году внедрение информационных технологий в аграрный сектор обсуждалось в контексте цифровизации экономики в целом. Теперь тема вынесена в отдельную секцию, потому что она имеет большое значение для края.

От ТПП РФ планируется выступление:

Владимира Маслова , директора департамента цифрового развития ТПП РФ;

директора департамента цифрового развития ТПП РФ; Николая Комлева , председателя совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики ТПП РФ.

Сельхозпроизводители расскажут, что они уже внедрили и опробовали в своих хозяйствах, каких технологических решений им не хватает. Операторы и IТ-компании предложат продукты для цифровизации аграрного сектора.

По итогам совещания участники составят протокол с предложениями, которые ТПП РФ будет продвигать на федеральном уровне.

Вход на выездное совещание свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Алтайского регионального IТ-форума по ссылке.

В Барнауле состоится выездное совещание «Цифровизация сельского хозяйства». Анна Зайкова

Кто организует Алтайский региональный IТ-форум?

Организатором IТ-форума выступает Алтайская торгово-промышленная палата в лице комитета по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

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