В Алтайском крае обсудят цифровизацию сельского хозяйства и направят предложения на федеральный уровень

На совещании выступят представители ТПП РФ, операторов связи, IT-компаний, регионального правительства и сельхозпроизводителей.
Эксперты планируют обсудить, что сделано в регионе по направлению цифровизации сельского хозяйства за год, рассказал Михаил Клушин, куратор совещания и заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «ЦТР «ИТ».
Михаил Клушин,
куратор совещания и заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «ЦТР «ИТ»:
В Алтайском крае год назад была создана рабочая группа по цифровизации сельского хозяйства, которую курирует региональное министерство цифрового развития. Ее участников мы тоже пригласили на совещание.
На прошлом IТ-форуме в 2018 году внедрение информационных технологий в аграрный сектор обсуждалось в контексте цифровизации экономики в целом. Теперь тема вынесена в отдельную секцию, потому что она имеет большое значение для края.
От ТПП РФ планируется выступление:
- Владимира Маслова, директора департамента цифрового развития ТПП РФ;
- Николая Комлева, председателя совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики ТПП РФ.
Сельхозпроизводители расскажут, что они уже внедрили и опробовали в своих хозяйствах, каких технологических решений им не хватает. Операторы и IТ-компании предложат продукты для цифровизации аграрного сектора.
По итогам совещания участники составят протокол с предложениями, которые ТПП РФ будет продвигать на федеральном уровне.
Вход на выездное совещание свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Алтайского регионального IТ-форума по ссылке.
Кто организует Алтайский региональный IТ-форум?
Организатором IТ-форума выступает Алтайская торгово-промышленная палата в лице комитета по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).
Партнеры IТ-Форума
- Генеральный партнер — Cisco
- Стратегические партнеры — Dell Technologies, CyberPower
- Официальные партнеры — Legrand, Xerox, «Агат-РТ», «Доктор Веб», Astra Linux, «Базальт СПО»
- Партнеры секции — ABBYY, DEPO Computers, Positive Technologies, «ИнфоТеКС», «Код Безопасности», «Конфидент», Merlion
- Партнеры экспозоны — АСКОН, «Сибирское техническое бюро», CommuniGate Systems
- Технические партнеры — «Галэкс», «MEM Групп»
- Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»