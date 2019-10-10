В Барнауле начал работу масштабный Алтайский ИТ-форум

10 августа в Барнауле начал работу Алтайский региональный ИТ-форум — одно из самых масштабных событий в сфере информационных технологий в Алтайском крае. В 2019 году на форум зарегистрировалось более 1 тыс. участников из разных городов России. На мероприятии выступят 94 спикера, среди которых основатель компании «1С» Борис Нуралиев и известный тренер по кибербезопасности Алексей Лукацкий.

Участники форума обсудят самые актуальные вопросы, связанные с внедрением информационных технологий в разные отрасли экономики, а также госсектора. На мероприятии будут работать девять площадок — конференции, круглые столы, тематические секции.

Они посвящены цифровизации промышленности и сельского хозяйства, информационной безопасности, импортозамещению, развитию умных городов и другим значимым темам.

Борис Чесноков,

президент Алтайской торгово-промышленной палаты ( АлтТПП):

Каждый год, когда мы проводим форум, я думаю — удастся ли нам на следующий год продолжить традицию, собрать участников форума, партнёров, организаторов. Мне кажется, эта тревога помогает нам быть в тонусе, находить новые форматы обсуждения проблем ИТ, интересные темы.

Заместитель председателя правительства Виталий Снесарь зачитал обращение губернатора Алтайского края Виктора Томенко. По словам Снесаря, он сам «до последнего» хотел принять участие в форуме, но ему нужно было уехать по рабочим вопросам в Москву.

В обращении губернатор отметил достижения Алтайского края в развитии ИТ. Например, регион входит в число пилотных проектов в стране по проекту цифровизации сельского хозяйства. В крае работает более 150 разнопрофильных ИТ-компаний. Томенко пожелал участникам форума успешной работы.

Алтайский ИТ-форум. altapress.ru

Александр Антонов, начальник управления цифрового регулирования и продвижения проектов Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) отметил, что качество тем на форуме, их проработка каждый год повышается.

Александр Антонов,

начальник управления цифрового регулирования и продвижения проектов Торгово-промышленной палаты РФ ( ТПП РФ):

В прошлом году мы в основном обсуждали госпрограмму «Цифровая экономика». Прошёл год, и теперь нам снова есть, о чем поговорить. Подвести первые итоги.

Кто организует Алтайский региональный ИТ-форум?

Организатором Алтайского регионального ИТ-форума выступил комитет АлтТПП по информационным технологиям

Мероприятие проводится при поддержке правительства Алтайского края в лице министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

В 2018 году в Форуме приняли участие более 1000 человек.

Партнеры ИТ-форума