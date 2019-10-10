В Барнауле начал работу масштабный Алтайский ИТ-форум

Участники форума обсудят самые актуальные вопросы, связанные с внедрением информационных технологий в разные отрасли экономики, а также госсектора. На мероприятии будут работать девять площадок — конференции, круглые столы, тематические секции.
Они посвящены цифровизации промышленности и сельского хозяйства, информационной безопасности, импортозамещению, развитию умных городов и другим значимым темам.
Борис Чесноков,
президент Алтайской торгово-промышленной палаты (АлтТПП):
Каждый год, когда мы проводим форум, я думаю — удастся ли нам на следующий год продолжить традицию, собрать участников форума, партнёров, организаторов. Мне кажется, эта тревога помогает нам быть в тонусе, находить новые форматы обсуждения проблем ИТ, интересные темы.
Заместитель председателя правительства Виталий Снесарь зачитал обращение губернатора Алтайского края Виктора Томенко. По словам Снесаря, он сам «до последнего» хотел принять участие в форуме, но ему нужно было уехать по рабочим вопросам в Москву.
В обращении губернатор отметил достижения Алтайского края в развитии ИТ. Например, регион входит в число пилотных проектов в стране по проекту цифровизации сельского хозяйства. В крае работает более 150 разнопрофильных ИТ-компаний. Томенко пожелал участникам форума успешной работы.
Александр Антонов, начальник управления цифрового регулирования и продвижения проектов Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) отметил, что качество тем на форуме, их проработка каждый год повышается.
Александр Антонов,
начальник управления цифрового регулирования и продвижения проектов Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ):
В прошлом году мы в основном обсуждали госпрограмму «Цифровая экономика». Прошёл год, и теперь нам снова есть, о чем поговорить. Подвести первые итоги.
Кто организует Алтайский региональный ИТ-форум?
Организатором Алтайского регионального ИТ-форума выступил комитет АлтТПП по информационным технологиям
Мероприятие проводится при поддержке правительства Алтайского края в лице министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).
В 2018 году в Форуме приняли участие более 1000 человек.
Партнеры ИТ-форума
- Генеральный партнер — Cisco
- Стратегические партнеры — Dell Technologies, CyberPower
- Официальный партнер — Legrand, Xerox, Агат-РТ, Доктор Веб, Astra Linux, Базальт СПО, НТЦ ИТ РОСА
- Партнер секции — ABBYY, DEPO Computers, Positive Technologies, ИнфоТеКС, Код Безопасности, Конфидент, Merlion, 1С-Галэкс
- Партнер ЭКСПО-зоны — АСКОН, Сибирское Техническое Бюро, CommuniGate Systems, Epson
- Технический партнер — Галэкс, MEM Групп
- Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»