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ИТ-форум 2020
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В Барнауле планируют открыть Центр международной поддержки СУБД

Компания Postgres Professional — российский разработчик систем управления базами данных — планирует открыть в Барнауле Центр международной поддержки СУБД Postgres Pro. Специалистов для центра поддержки планируют готовить на базе КАУО «Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования». Пройти обучение смогут и студенты, и работающие специалисты, так как курсы планируется проводить в вечернее время.

Алтайский ИТ-форум пройдет в октябре в режиме онлайн.
Алтайский ИТ-форум пройдет в октябре в режиме онлайн.
СС0.

Иван Панченко,
заместитель генерального директора Postgres Professional:

— Мы планируем, что центр поддержки в Барнауле будет работать в трех направлениях: разработка программного обеспечения, внедрение и поддержка. Будет организован кол-центр, работающий в режиме 24/7 для консультирования наших российских и зарубежных заказчиков.

Барнаул выбран не случайно: помимо удобного территориального расположения это в первую очередь кадровый потенциал, сильные вузы, качественное профильное образование.

Все работы будут проводиться в тесном сотрудничестве и при поддержке Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Министерства образования и науки Алтайского края.

Соглашение об этом планируется подписать в рамках Алтайского регионального ИТ-форума 8 октября на пленарной сессии. Все подробности можно увидеть 8 октября в онлайн-режиме. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации на сайте itforumaltai.ru/2020

Подробная программа ИТ-форума на сайте www.itforumaltai.ru/2020/

Как принять участие в ИТ-форуме

  • Участие бесплатное
  • Мероприятия проходят в режиме онлайн
  • Обязательна предварительная регистрация на сайте www.itforumaltai.ru/2020

Кто организатор?

Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

Партнеры ИТ-форума

  • Генеральный партнер — Dell Technologies
  • Партнеры секций — Yealink, Xerox, Microsoft, «Базальт СПО», «Конфидент», Postgres Professional, «Акронис Инфозащита», Huawei, Astra Linux, «ИнфоТеКС», «Центр информационной безопасности», «Р7-Офис», Movavi, НТЦ «ИТ Роса», «РЕД СОФТ»
  • Партнер экспозоны — Yealink, Xerox, «Центр информационной безопасности»
  • Партнеры круглого стола — Huawei, «Русьтелетех»
  • Технические партнеры — «Галэкс», «MEM Групп»
  • Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»
  • Генеральный информационный партнер — «Алтапресс»
  • Информационный партнер — HeadHunter
  • Новости компаний
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