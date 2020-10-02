В Барнауле планируют открыть Центр международной поддержки СУБД

Компания Postgres Professional — российский разработчик систем управления базами данных — планирует открыть в Барнауле Центр международной поддержки СУБД Postgres Pro. Специалистов для центра поддержки планируют готовить на базе КАУО «Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования». Пройти обучение смогут и студенты, и работающие специалисты, так как курсы планируется проводить в вечернее время.

Иван Панченко,

заместитель генерального директора Postgres Professional:

— Мы планируем, что центр поддержки в Барнауле будет работать в трех направлениях: разработка программного обеспечения, внедрение и поддержка. Будет организован кол-центр, работающий в режиме 24/7 для консультирования наших российских и зарубежных заказчиков. Барнаул выбран не случайно: помимо удобного территориального расположения это в первую очередь кадровый потенциал, сильные вузы, качественное профильное образование.

Все работы будут проводиться в тесном сотрудничестве и при поддержке Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Министерства образования и науки Алтайского края.

Соглашение об этом планируется подписать в рамках Алтайского регионального ИТ-форума 8 октября на пленарной сессии. Все подробности можно увидеть 8 октября в онлайн-режиме. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации на сайте itforumaltai.ru/2020

Подробная программа ИТ-форума на сайте www.itforumaltai.ru/2020/

Как принять участие в ИТ-форуме

Участие бесплатное

Мероприятия проходят в режиме онлайн

Обязательна предварительная регистрация на сайте www.itforumaltai.ru/2020

Кто организатор?

Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

Партнеры ИТ-форума