В Барнауле планируют открыть Центр международной поддержки СУБД

Иван Панченко,
заместитель генерального директора Postgres Professional:
— Мы планируем, что центр поддержки в Барнауле будет работать в трех направлениях: разработка программного обеспечения, внедрение и поддержка. Будет организован кол-центр, работающий в режиме 24/7 для консультирования наших российских и зарубежных заказчиков.
Барнаул выбран не случайно: помимо удобного территориального расположения это в первую очередь кадровый потенциал, сильные вузы, качественное профильное образование.
Все работы будут проводиться в тесном сотрудничестве и при поддержке Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Министерства образования и науки Алтайского края.
Соглашение об этом планируется подписать в рамках Алтайского регионального ИТ-форума 8 октября на пленарной сессии. Все подробности можно увидеть 8 октября в онлайн-режиме. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации на сайте itforumaltai.ru/2020
Подробная программа ИТ-форума на сайте www.itforumaltai.ru/2020/
Как принять участие в ИТ-форуме
- Участие бесплатное
- Мероприятия проходят в режиме онлайн
- Обязательна предварительная регистрация на сайте www.itforumaltai.ru/2020
Кто организатор?
Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).
Партнеры ИТ-форума
- Генеральный партнер — Dell Technologies
- Партнеры секций — Yealink, Xerox, Microsoft, «Базальт СПО», «Конфидент», Postgres Professional, «Акронис Инфозащита», Huawei, Astra Linux, «ИнфоТеКС», «Центр информационной безопасности», «Р7-Офис», Movavi, НТЦ «ИТ Роса», «РЕД СОФТ»
- Партнер экспозоны — Yealink, Xerox, «Центр информационной безопасности»
- Партнеры круглого стола — Huawei, «Русьтелетех»
- Технические партнеры — «Галэкс», «MEM Групп»
- Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»
- Генеральный информационный партнер — «Алтапресс»
- Информационный партнер — HeadHunter