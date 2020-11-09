Видео и презентации ИТ-Форума уже на сайте

В течение 4-х дней проходили экспертные дискуссии и круглые столы. Более 600 участников подключились к трансляции и следили за событиями ИТ-Форума на официальном сайте мероприятия .

В октябре состоялся Алтайский региональный ИТ-Форум. Мероприятие прошло в новом онлайн формате.

Видео мероприятий Форума уже можно посмотреть в записи. Они размещены на главной странице сайта.

Если вас заинтересовали конкретные презентации — их вы можете найти в разделе «Программа».

Фото из архива ООО НТЦ ГАЛЭКС

О мероприятии

Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

Партнеры ИТ-форума