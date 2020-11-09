Видео и презентации ИТ-Форума уже на сайте

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О мероприятии
Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).
Партнеры ИТ-форума
- Генеральный партнер — Dell Technologies
- Партнер секции — Yealink, Xerox, Microsoft, Базальт СПО, Конфидент, Postgres Professional, Акронис Инфозащита, Positive Technologies, Huawei, Astra Linux, ИнфоТеКС, Центр Информационной Безопасности, Р7-Офис, Movavi, НТЦ ИТ Роса, РЕД СОФТ, Merlion
- Партнер ЭКСПО-зоны — Yealink, Xerox, Центр Информационной Безопасности, Сибирское техническое бюро
- Партнер круглого стола — Huawei, Русьтелетех
- Технический партнер — Галэкс, MEM Групп
- Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»
- Генеральный информационный партнер — Алтапресс
- Информационный партнер — HeadHunter, Деловое издание «Бизнес-журнал.Сибирь», Катунь 24