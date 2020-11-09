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ИТ-форум 2020
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Видео и презентации ИТ-Форума уже на сайте

В октябре состоялся Алтайский региональный ИТ-Форум. Мероприятие прошло в новом онлайн формате.

В течение 4-х дней проходили экспертные дискуссии и круглые столы. Более 600 участников подключились к трансляции и следили за событиями ИТ-Форума на официальном сайте мероприятия.

Фото из архива ООО НТЦ ГАЛЭКС

Видео мероприятий Форума уже можно посмотреть в записи. Они размещены на главной странице сайта.

Если вас заинтересовали конкретные презентации — их вы можете найти в разделе «Программа».

Фото из архива ООО НТЦ ГАЛЭКС

О мероприятии

Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

Партнеры ИТ-форума

  • Генеральный партнер — Dell Technologies
  • Партнер секции — Yealink, Xerox, Microsoft, Базальт СПО, Конфидент, Postgres Professional, Акронис Инфозащита, Positive Technologies, Huawei, Astra Linux, ИнфоТеКС, Центр Информационной Безопасности, Р7-Офис, Movavi, НТЦ ИТ Роса, РЕД СОФТ, Merlion
  • Партнер ЭКСПО-зоны — Yealink, Xerox, Центр Информационной Безопасности, Сибирское техническое бюро
  • Партнер круглого стола — Huawei, Русьтелетех
  • Технический партнер — Галэкс, MEM Групп
  • Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»
  • Генеральный информационный партнер — Алтапресс
  • Информационный партнер — HeadHunter, Деловое издание «Бизнес-журнал.Сибирь», Катунь 24
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