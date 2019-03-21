Алтай стал лидером в рейтинге «самых ленивых» регионов России

Росстат составил список регионов страны, где жители работают меньше всего часов в неделю. На первом месте оказалась Респубилка Алтай, сообщает Lenta.ru.

Как посчитали в ведомстве, в третьем квартале 2018 года средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в Горном Алтае составила 32,9 часа. Следом идут Карелия и Республика Коми (33,4 и 34,1 часа соответственно).

Наиболее трудолюбивыми оказались жители Севастополя — там этот показатель составляет 39 часов в неделю.

В среднем по стране россияне работали 37,1 часа. Уточняется, что российские мужчины работают дольше женщин — 38,7 и 35,4 часа в неделю соответственно.

Ранее по данным Росстата стало известно, что Республика Алтай по итогам 2018 года вошла в пятерку субъектов Федерациис наименьшим населением. По количеству населения республика обгоняет только Еврейскую автономную область (159 995 человек), Магаданскую область (141 033), Чукотский автономный округ (49 222) и Ненецкий автономный округ (43 792), пишут «Новости Горного Алтая».