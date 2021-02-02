Алтайская больница пыталась заставить врача, не отработавшего 3 года, вернуть 261 тыс. рублей

Алтайский краевой суд отказал Залесовской ЦРБ, требовавшей от выпускницы медицинского университете вернуть деньги, затраченные на ее целевое обучение, и штраф в двойном размере. В больнице полагали, что врач не выполнила … Но суд пришел к выводу, что она не права.

Месяц вместо трех лет

В 2014 году Залесовская ЦРБ заключила с К. договор о целевом обучении. По договору девушка получала от больницы по 1,5 тыс. рублей в месяц.

Больница полагала, что после получения специальности стоматолог должна отработать в больнице три года. Однако окончив вуз, врач проработала всего месяц и в сентябре 2019 года уволилась по собственному желанию.

В связи с этим больница и потребовала вернуть ежемесячную выплату (всего 87 тыс. рублей) и двукратный размер штрафа (и 174 тыс.). Всего — 261 тыс. рублей, не считая госпошлины (еще около 3 тыс.).

Дело выпускника АГМУ. Pixabay.com

Не обеспечили работой

На суде врач объяснила, что ЦРБ не предоставила ей кабинет с необходимым оборудованием и инструментами, в котором та могла бы принимать пациентов.

Стоматологический кабинет в больнице есть, но в нем работает другой врач-стоматолог, а посменная работа не была организована. Лечить зубы, одновременно работая вдвоем на одной установке полную смену, не представлялось возможность.

Регистратура даже не выдавала пациентам талоны на ее имя. Пролечить 13 человек ей все же удалось. Но коллега за это же время приняла 241 пациента.

Врач. Стоматолог. СС0

Второй кабинет нуждался в ремонте и переоборудовании. Она неоднократно просила руководство обеспечить ей рабочее место или организовать посменную работу.

Но получала отказ (кабинет отремонтровали только после увольнения врача). Врач считала, что именно больница не выполнила условия, не обеспечила ее трудоустройство.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Возвращать не придется

Опровергнуть ее утверждения больница не смогла.

Залесовский райсуд постановил, что врач должна вернуть больнице 87 тыс. рублей. Однако врач подала жалобу, и краевой суд отменил это решение.

Он счел причины увольнения врача, не отработавшего определенный срок, уважительными. Работодатель не обеспечил ей реальную возможность работать.

В итоге краевой суд отказался удовлетворить требования больницы. Возвращать деньги врачу не придется.