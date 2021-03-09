Алтайские предприниматели могут принять участие в бизнес-форуме Сбербанка

11 марта в Барнауле пройдёт бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live». Мероприятие пройдет в формате онлайн: трансляция выступлений спикеров будет организована из студии в краевой столице, предприниматели смогут подключиться к форуму дистанционно. Участие в форуме абсолютно бесплатное, к участию приглашаются предприниматели из Алтайского края и Республики Алтай.

Источник: sberbusiness. live

Бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» проходит в разных регионах России и направлен на развитие малого бизнеса. Он проводится для того, чтобы помогать малому бизнесу становиться эффективнее и расти. Экспертами форума являются признанные лидеры в своих сферах − маркетинг, финансы, продажи, soft-skills, психология. Хедлайнерами форума в Барнауле станут маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн, основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов и эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.

В режиме онлайн эксперты разберут реальные кейсы предпринимателей. Бизнесмены получат полезные рекомендации и инструменты, которые можно будет быстро внедрить в свою работу.

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

— Форум всегда привлекает внимание большого числа предпринимателей, потому что на нём рассматриваются актуальные вопросы и разбираются реальные проблемные ситуации, которые хорошо знакомы бизнесу. Мы приглашаем к участию предпринимателей из Алтайского края и Республики Алтай и надеемся, что мероприятие станет для них полезным во всех отношениях. На бизнес-форуме «СБЕР Бизнес | Live» можно или получить готовый рецепт для развития своего дела, или почерпнуть для себя какие-то идеи, которые можно трансформировать в свою формулу успеха.

Мероприятие проводится при участии Сбербанка, организатором выступает АО «Деловая среда». Подключение участников начнётся 11 марта с 10:30 по местному времени. Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+

ПАО Сбербанк