Алтайский филиал Россельхозбанка приглашает на семинар по вопросам работы и обслуживания участников ВЭД в современных условиях

По вопросам участия обращаться по телефонам:
- (3852) 538−972 (г. Барнаул),
- (38822) 24−7-79 (г. Горно-Алтайск).
Источник: АО «Россельхозбанк». (18+)
Семинар состоится 1 августа 2019 года в г. Горно-Алтайске.
Спикерами семинара выступят специалисты АО «Россельхозбанк» (г. Москва), представители Правительства Республики Алтай, Центра поддержки экспорта Республики Алтай.
По вопросам участия обращаться по телефонам:
Источник: АО «Россельхозбанк». (18+)
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