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Алтайский филиал Россельхозбанка приглашает на семинар по вопросам работы и обслуживания участников ВЭД в современных условиях

Семинар состоится 1 августа 2019 года в г. Горно-Алтайске.

Спикерами семинара выступят специалисты АО «Россельхозбанк» (г. Москва), представители Правительства Республики Алтай, Центра поддержки экспорта Республики Алтай.

По вопросам участия обращаться по телефонам:

  • (3852) 538−972 (г. Барнаул),
  • (38822) 24−7-79 (г. Горно-Алтайск).

Источник: АО «Россельхозбанк». (18+)

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