14 сентября
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Работа и обучение

Алтайский край вошел в лидеры по отчаявшимся найти работу

В Росстате назвали число отчаявшихся найти работу россиян. Таких оказалось в Алтайском крае целых 22 тысячи.

Нищий.
Нищий.
Анна Зайкова.

Количество отчаявшихся найти работу во втором квартале 2021 года снизилось до 389 тысяч человек, пишет RT. За аналогичный период прошлого года их насчитывалось 629 тысяч.

Лидерами по «отчаянию» стал Дагестан (71 тысяча человек), Алтайский край (22 тысячи), Волгоградская область (18 тысяч), Башкирия (15 тысяч) и Ростовская область (13 тысяч).

В Чечне, Санкт-Петербурге, Тульской области, Севастополе и Кировской области совсем нет тех, кто отчаялся найти работу, добавляет издание.

Как сообщалось ранее, по итогам второго квартала 2021 года уровень безработицы в Алтайском крае составил 5,7% — 62,4 тыс. человек.

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