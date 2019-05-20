Алтайский пожарный вернул себе должность через суд после увольнения по статье

Начальник караула пожарной части из Камня-на-Оби Виктор Кондрашкин со скандалом покинул свое место работы. Мужчину уволили в конце марта 2019 года. Он подал в суд и восстановился в должности. Но возвращаться на службу все-таки не стал. Подробности конфликта он сообщил altapress.ru .

Трудовой договор с Виктором Кондрашкиным расторгли по ч. 5 ст. 81 ТК РФ — то есть, по инициативе работодателя по причине «неоднократного неисполнения трудовых обязанностей без уважительных причин». С декабря 2018 года, по словам пожарного, он получил 6 дисциплинарных взысканий по приказу начальника отряда Александра Жаркова. Его бывшее руководство настаивает на том, что наказаний было 8.

В частности, бывшего начальника караула наказывали за то, что он не попросил разрешения покинуть гарнизон и уехал в Барнаул по личным делам, за построение личного состава на развод без боевой одежды, неоднократные опоздания, нарушение порядка подготовки средств индивидуальной защиты. Со всеми приказами он ознакомился, но не согласился. Виктор считает все факты нарушений сфабрикованными.

Виктор Кондрашкин,

бывший начальник караула 8 отряда ФПС по Алтайскому краю:

До прихода Жаркова у меня не было замечаний, только поощрения. И тут такое. За пять месяцев — выговор за выговором. У меня 19 лет стажа, и все это пустили коту под хвост. Конечно, я не стал это терпеть и обратился в суд за защитой своих прав.

Двое действующих сотрудников каменского отряда пришли свидетелями на суд и подтвердили позицию начальника караула. В итоге часть взысканий отменили, пожарного восстановили в должности.

Один день в пожарной части. Анна Зайкова

Виктор Кондрашкин,

бывший начальник караула 8 отряда ФПС по Алтайскому краю:

Суд постановил выплатить мне зарплату за вынужденный прогул и 10 тысяч рублей морального вреда. Оставшиеся неотмененные взыскания мы с юристом хотим обжаловать в краевом суде.

Однако сразу же после восстановления Виктор Кондрашкин уволился по собственному желанию.

Виктор Кондрашкин,

бывший начальник караула 8 отряда ФПС по Алтайскому краю:

Мне дали понять, что не хотят со мной работать. Я опасаюсь, что если вернусь на службу, меня снова уволят по статье.

Как рассказали altapress.ru в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, по данному факту назначили внутреннюю проверку. Факт дисциплинарных нарушений со стороны бывшего начальника караула в подразделении подтвердили. Ведомство подало апелляцию в суд на решение о восстановлении Кондрашкина в должности.