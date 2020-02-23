Алтайское ведомство набирает 5,5 тыс. временных работников. Что надо делать и сколько заплатят

Алтайкрайстат объявил о начале найма временных работников, которые будут заниматься переписью населения. К осени ведомство намерено набрать около 5,5 тыс. человек, сообщила его пресс-служба.

С чем связан набор 5,5 тыс. работников?

Всероссийская перепись населения в 2020 году пройдет с 1 по 31 октября. А с 4 по 27 октября переписчики будут обходить домохозяйства и опрашивать их — каждому предстоит опросить в среднем 550 человек.

В целом же Алтайкрайстат намерен привлечь к этой временней работе 5,5 тыс человек. И уже сегодня рекомендует желающим обратиться в подразделения Алтайкрайстата в городах и районах края.

Собеседование. Карьера. СС0

Кого возьмут в переписчики?

По словам руководителя Алтайкрайстата Ольги Ситниковой, соискатель должен быть совершеннолетним и владеть элементарной компьютерной грамотностью. Еще одно требование — отсутствие судимости.

А желательно — понимание того, за какое важное государственное дело берутся люди.

Сколько им заплатят?

В сообщении Алтайкрайстата нет информации о зарплате переписчиков. Портал politsib.ru сообщил со ссылкой на информацию ведомства, что она составит 16,2 тыс рублей за вычетом подоходного налога.

В 2010 году во время проведения переписи ее «рядовые» заработали по 5,5 тыс. рублей, опросив примерно схожее количество россиян, сообщает «Рамблер».

В Барнауле можно обращаться по адресу: улица Чернышевского, 57. Телефон для справок (3852) 20−04−77 добавочный 1165, сот. 8−983−387−55−29.