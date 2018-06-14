Барнаульские компании готовы платить молодым специалистам до 180 тысяч в месяц

На данный момент в городе насчитывается 100 веб-агентств, занимающихся разработкой, поддержкой и поисковым продвижением веб-ресурсов. В этом плане Барнаул давно опередил соседние города Сибири: для сравнения, в Кемерово таких компаний около 47, в Томске — 87, в Новокузнецке веб-разработкой занимается только 31 агентство.

Между тем IT-компании региона говорят о нехватке специалистов своего профиля. Это же подтверждает статистика портала HeadHunter — на данный момент там размещено 129 вакансий с высокой, по Барнаульским меркам, заработной платой.

“На рынке digital сейчас острая нехватка кадров даже общего профиля. Поэтому мы отбираем просто хороших ребят с аналитическим складом ума и выращиваем из них крутых спецов. Чтобы работать в KINETICA, достаточно пройти интенсивы, сдать аттестацию и показать за короткое время умение быстро схватывать информацию”.

Дмитрий Еремеев,

технический директор KINETICA agency:

— Быстрый карьерный рост, сплоченный коллектив, заказы от крупных корпораций — сегодня все это ждет молодого специалиста даже с минимальным опытом работы. Но, как отмечают эксперты, высшие учебные заведения пока не готовы быстро реагировать на потребности рынка — образовательные программы традиционно делают упор на теорию и подготовку выпускников-универсалов. К тому же высшее образование сегодня не всем по карману, а конкурс на бюджетные места с каждым годом только растет. Выходом из этой ситуации, по мнению IT-специалистов , могут стать образовательные курсы, которые готовят выпускников со знаниями конкретного языка для конкретных потребностей работодателей. Например сейчас набор на такие курсы ведет образовательный центр Digital Space.

“В Digital Space мы за короткое время передаем знания от практиков, которые уже занимаются коммерческой разработкой: делают игры, сайты, ПО. В настоящий момент нашим студентам, есть чем гордиться — они востребованы на рынке, ими интересуются компании-партнеры даже на стадии начала работы с проектами”.

Николай Белоцкий,

директор образовательного центра Digital Space:

Уже в этом месяце стартуют программы “Веб-разработка”, “Java программирование”, “Программирование С#”, “Программирование С++”. Занятия будут вести практикующие разработчики крупных компаний Барнаула, сами курсы продлятся 3 месяца. В Digital Space обещают удобный график занятий, помощь в работе с индивидуальными проектами и стажировку в известных компаниях. Подробнее о курсах можно будет узнать 16 июня — образовательный центр приглашает всех желающих посетить welcome-party с необычной программой и розыгрышем сертификатов на месяц бесплатного обучения. Подробности на сайте.

Информация действительна на момент публикации. 16+