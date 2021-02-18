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BaHRoMA: цифровизация и маркетинг в HR

  • Дата проведения конференции: 25 марта 2021 года
  • Сайт конференции: conf-bahroma.ru
Иллюстрация предоставлена организатором

25 марта 2021 г. Obuv Rossii Conference проведет в онлайн-формате первую в Сибири конференцию по цифровизации и маркетингу в HR — BaHRoMA. На мероприятии выступят ведущие российские эксперты по внутренним коммуникациям, управлению персоналом, руководители обучения и развития, HR-консультанты. Генеральный партнер конференции — платформа для онлайн-обучения персонала iSpring.

За последний год процессы автоматизации и цифровизации значительно ускорились. Сфера управления персоналом не стала исключением для внедрения новых процессов. На конференции BaHRoMA участники смогут напрямую пообщаться с ведущими экспертами и благодаря полученным навыкам и знаниям вывести управление персоналом на качественно новый уровень.

Какие тренды в HR актуальны в 2021 году, как развить soft skills у сотрудников, как выстроить дистанционное обучение персонала, какие HR-технологии и инструменты эффективны — об этом и о многом другом пойдет речь на конференции.

Среди спикеров конференции: Валерия Качалова, руководитель по внутренним коммуникациям Coca-Cola HBC Россия, Екатерина Железнякова, руководитель по развитию ритейла обувной компании «Юничел», Екатерина Дегтярева, директор HeadHunter (Сибирь), Яна Ивченко, руководитель учебного центра управляющей компании 2ГИС, а также эксперты из компаний Movavi, IKEA, Инфософт, Мегафон и др.

К участию приглашаются: директора и собственники компаний, руководители HR-отделов, бизнес-тренеры и менеджеры департаментов по HR, а также все, кто только начинает погружаться в сферу HR.

Зарегистрироваться и узнать более подробную информацию можно на сайте конференции: conf-bahroma.ru

Промокод ALTA предоставляет скидку 20% на участие в конференции.

Оргкомитет конференции: +7 383 280-80-26 (вн. 1202, 1245), info@orconf.ru. (16+)

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