Банк «Открытие»: только 23% сибиряков хотели бы стать начальниками

24% сибиряков сообщили, что им больше нравится руководить людьми, чем быть подчиненными. Профессионализм начальника для большинства опрошенных намного важнее честности и справедливости. Главный мотив работы для наших земляков — зарплата, а не профессиональная самореализация или карьера. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) ко Дню босса 16 октября.

Хотели бы стать начальниками 23% жителей СФО (скорее да — 12%, определенно да — 12%%) в возрасте 18-65 лет. Это самый низкий процент по стране. Уже занимают руководящие посты 8% респондентов. При этом 54% не хотели бы руководить другими людьми (скорее нет — 30%, определенно нет — 24%, это также самый низкий процент по стране). У 5% сибиряков был опыт руководящей работы и они не хотят его повторения. Каждый девятый затруднился с ответом на этот вопрос.

49% относятся к своему непосредственному начальнику с уважением, 41% — нейтрально, 5% — с любовью. Испытывают страх перед своим начальником 2%. У 6% непосредственного начальника нет.

24% больше нравится руководить людьми, чем работать подчиненными (скорее да — 12%, определенно да — 12%). Предпочитают работать подчиненными, а не начальниками 22%. Одинаково нравится и то, и другое 22%, одинаково не нравится — 15%. Еще 16% затруднились ответить.

Самым важным качеством в начальнике 59% респондентов считают профессионализм и компетентность. 28% назвали таким качеством честность и справедливость. По 6% опрошенных полагают, что главные качества руководителя — доброта и забота о подчиненных, а также умение признавать свои ошибки, по 1% — строгость и умение прощать чужие ошибки.

В работе для 39% опрошенных важнее всего зарплата. Для 20% на первом месте в работе — хороший коллектив. 17% больше всего ценят наличие свободного времени и гибкий график. Для 15% важнее всего профессиональная самореализация. Лишь для 3% главная цель работы - карьера и еще для 2% — служебный статус и должность.

Для 78% сибиряков пол начальника не имеет значения. При этом 14% (самый низкий процент по стране) предпочитают начальника-мужчину, а 8% — начальника-женщину.

* Опрос проведен банком «Открытие» 1-10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.