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7 сентября
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Работа и обучение

Барнаул за два года растерял позиции в рейтинге крупных городов для построения карьеры

В рейтинге российских городов с населением более 500 тыс. человек, которые лучше всего подходят для продолжения карьеры, Барнаул занял 29-ю строчку из 37. Причем за два последних года он ухудшил свои позиции.

В Барнауле есть много красивых мест!
В Барнауле есть много красивых мест!
Анна Зайкова

Таковы итоги опросного рейтинга, составленного интернет-сервисом поиска престижной работы Superjob. В каждом городе опрашивали от 300 до 1500 человек.

Респондентам задавали простой вопрос: «Подходит ли ваш город для продолжения карьеры?». В Барнауле положительно на него ответили 24% опрошенных, отрицательно — 49%. Еще 27% опрошенных затруднились с ответом.

Два года назад Барнаул считали подходящим городом для карьерного роста 30% опрошенных.

Отметим, что столица Алтайского края оказалась не самой худшей карьерной точкой роста в Сибири. Еще меньше положительных ответов набрал Омск (17%) и Новокузнецк (20%). Любопытно, что ниже Барнаула в рейтинге оказались такие города, как Волгоград, Саратов, Астрахань, Тольятти.

А вот самыми перспективными сибирскими городами для реализации человеческого потенциала респонденты назвали Новосибирск (41%), Красноярск (40%) и Иркутск (38%).

Тройка же лидеров по России оказалась очень предсказуемой: Москва (70%), Санкт-Петербург (67%) и Казань (54%).

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