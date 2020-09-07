Барнаул за два года растерял позиции в рейтинге крупных городов для построения карьеры

Таковы итоги опросного рейтинга, составленного интернет-сервисом поиска престижной работы Superjob. В каждом городе опрашивали от 300 до 1500 человек.
Респондентам задавали простой вопрос: «Подходит ли ваш город для продолжения карьеры?». В Барнауле положительно на него ответили 24% опрошенных, отрицательно — 49%. Еще 27% опрошенных затруднились с ответом.
Два года назад Барнаул считали подходящим городом для карьерного роста 30% опрошенных.
Отметим, что столица Алтайского края оказалась не самой худшей карьерной точкой роста в Сибири. Еще меньше положительных ответов набрал Омск (17%) и Новокузнецк (20%). Любопытно, что ниже Барнаула в рейтинге оказались такие города, как Волгоград, Саратов, Астрахань, Тольятти.
А вот самыми перспективными сибирскими городами для реализации человеческого потенциала респонденты назвали Новосибирск (41%), Красноярск (40%) и Иркутск (38%).
Тройка же лидеров по России оказалась очень предсказуемой: Москва (70%), Санкт-Петербург (67%) и Казань (54%).