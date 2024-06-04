4 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Работа и обучение
Erid: F7NfYUJCUneLs226sNw4

Барнаульская компания стала лидером в сфере управлении персоналом

В Москве в 18-й раз состоялось торжественное вручение премии «HR-бренд» от Head Hunter. Компания «ГлавПро Федеральный институт повышения квалификации» из Барнаула удостоилась высшей награды. Целью организаторов было выделить те компании, которые вкладывают много ресурсов в работу с персоналом, воплощают самые смелые идеи, меняют отрасль и рынок труда к лучшему.

Торжественное вручение премии «HR-бренд» от Head Hunter компании «ГлавПро Федеральный институт повышения квалификации».
Торжественное вручение премии «HR-бренд» от Head Hunter компании «ГлавПро Федеральный институт повышения квалификации».
Фото: Сергей Сериченко.

Для этого компании пришлось пройти жесткий отбор: из 127 поданных заявок в финал прошли только 50, и среди них «ГлавПро» оказалась победителем.

«ГлавПро» уже 12 лет занимается повышением квалификации работников предприятий в более чем десяти направлениях, таких как охрана труда, пожарная безопасность, экологическая безопасность. «ГлавПро» — одна из лидеров в своей отрасли, обучила более 400 000 человек за 2023 год.

Эта награда — лучшее подтверждение того, что мы идем в правильном направлении. Это самая высокая экспертная оценка в сфере HR. Мы всегда стремились внедрять инновационные подходы в работе, создавать культуру развития. Особенно волнительно принимать участие в подобных премиях, когда в одном зале ты соревнуешься с гигантами, известными на всю страну. Но главное счастье — услышать название твоей компании от ведущего после небольшой паузы со сцены, а после видеть, как твои сотрудники поднимаются на сцену за наградой, — поделился своими эмоциями директор Василий Папин.

г. Барнаул, пр. Строителей, 45, офис 259

Тел. 8-800-555-5219

https://glav.pro

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ЧУ ДПО «ФИПК»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Все события
«Душа в заветной лире…»
Игры летнего сезона
Топ-5 маршрутов лета
Каникулы с «Бонифацием»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость