Барнаульская компания стала лидером в сфере управлении персоналом

В Москве в 18-й раз состоялось торжественное вручение премии «HR-бренд» от Head Hunter. Компания «ГлавПро Федеральный институт повышения квалификации» из Барнаула удостоилась высшей награды. Целью организаторов было выделить те компании, которые вкладывают много ресурсов в работу с персоналом, воплощают самые смелые идеи, меняют отрасль и рынок труда к лучшему.

Для этого компании пришлось пройти жесткий отбор: из 127 поданных заявок в финал прошли только 50, и среди них «ГлавПро» оказалась победителем.

«ГлавПро» уже 12 лет занимается повышением квалификации работников предприятий в более чем десяти направлениях, таких как охрана труда, пожарная безопасность, экологическая безопасность. «ГлавПро» — одна из лидеров в своей отрасли, обучила более 400 000 человек за 2023 год.

Эта награда — лучшее подтверждение того, что мы идем в правильном направлении. Это самая высокая экспертная оценка в сфере HR. Мы всегда стремились внедрять инновационные подходы в работе, создавать культуру развития. Особенно волнительно принимать участие в подобных премиях, когда в одном зале ты соревнуешься с гигантами, известными на всю страну. Но главное счастье — услышать название твоей компании от ведущего после небольшой паузы со сцены, а после видеть, как твои сотрудники поднимаются на сцену за наградой, — поделился своими эмоциями директор Василий Папин.

г. Барнаул, пр. Строителей, 45, офис 259

Тел. 8-800-555-5219

https://glav.pro

Самое важное - в нашем Telegram-канале