Барнаульские мастера маникюра рассказали, можно ли заработать квартиру на ногтях

Когда-то не очень престижная профессия мастера ногтевого сервиса вдруг стала желанной для сотен образованных женщин. О ней ходит много слухов: якобы хорошие специалисты зарабатывают по 200 тыс. рублей в месяц, покупают себе машины, квартиры, а работа у них несложная и творческая. Корреспондент altapress.ru разбиралась, так ли это на самом деле.

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Кто приходит в профессию «мастер маникюра»

Жительница Барнаула Ольга Попова работала ведущим специалистом отдела продаж в коммерческом банке, а потом уволилась и стала мастером маникюра. Она посвятила банковской сфере 13 лет, но теперь говорит, что не вернулась бы ни за что.

Ее близкие сначала не понимали, как можно сменить работу в банке на салон красоты. Но Ольга отстояла свое решение и быстро освоилась в новой профессии. Она ей нравится: нет корпоративной рутины, зато есть творчество, хороший заработок и удобный график.

Собственница школы для мастеров маникюра и салона Morusova Nail Екатерина Морусова говорит, что среди ее учениц много бывших банковских сотрудников. А еще — мамы в декрете, бухгалтеры, экономисты и продавцы.

В мастера маникюра идут по двум причинам — чтобы заработать или реализовать свой творческий потенциал, говорит предприниматель Иван Борисов, который вместе с супругой Анастасией Мешковой развивает сеть салонов красоты Cherry Nails и одноименную школу. Возраст учениц в ней разный — от 18 до 45 лет.

Анастасия Мешкова считает, что хорошие мастера получаются только из людей с творческим подходом, с желанием учиться и помогать клиенту дополнить образ. Еще одно важное требование — аккуратность и педантичность в соблюдении правил гигиены, добавляет Олеся Евстегнеева.

Девушка работает в ногтевом сервисе около трех лет. У нее экономическое образование. Когда Олеся после декрета делала первые шаги в этой сфере, некоторые родственники ее не поддерживали. Они говорили: «Найди нормальную работу, ты же не для того училась, чтобы ногти пилить». Со временем родные изменили свое мнение.

Где делают маникюр в Барнауле

По данным справочник 2GIS, в Барнауле 683 фирмы предлагают услугу «маникюр». На 100 тыс. жителей приходится 109 компаний, и это немало. Для сравнения: в Новосибирске — 123, в Красноярске — 112. Сколько людей работает в этой сфере в теневом секторе или на дому, оценить невозможно. Их профилей много в социальных сетях. Аltapress.ru обращался к нескольким с просьбой дать комментарии, но все они отказались общаться даже на условиях анонимности.

Форматы ногтевого сервиса в Барнауле

Маникюрный кабинет при парикмахерской Самый старый и постепенно вымирающий формат. Когда-то маникюр рассматривался как дополнительная услуга при парикмахерской. Сейчас он стал самодостаточным сервисом, вокруг которого строят бизнес. Маникюр в салоне красоты В салонах красоты предоставляют много услуг: парикмахерские, макияж, косметология, депиляция, а также маникюр и педикюр. Обычно здесь сервис хорошего качества. Студии ногтевого сервиса: сетевые и авторские Формат появился недавно. Такие студии открывают мастера маникюра, которые хотят заняться бизнесом. Нередко они дают им свое имя. Некоторые проекты стали сетевыми — они продают франшизы. В Барнауле представлены «сетевики» из других городов — Nabs, 4Hands, ПиLка. Nail-бар «Островок» для маникюра в торговых центрах. Зачастую оказывает услуги спонтанным клиентам этих площадок. Маникюрный кабинет «вскладчину» Несколько мастеров маникюра снимают в аренду офис и работают вместе без всякой вывески на потоке клиентов из соцсетей. Некоторые мастера снимают себе отдельные офисы. Маникюр на дому Мастер принимает клиентов у себя дома или ездит к ним сам. Так в основном работают те, кто не регистрирует свою деятельность и не платит налоги.

Несмотря на большое количество мастеров маникюра в Барнауле, очевидно, что рынок еще не насыщен. Девушки, которые регулярно делают процедуру, знают, что в редкий салон тебя возьмут в день обращения. Обычно надо записываться заранее — минимум за неделю. Самый большой ажиотаж перед Новым годом — запись начинают вести за пару месяцев.

Так происходит потому, что самый востребованный сейчас маникюр с покрытием гель-лаком делают довольно долго — в среднем два часа. Если дизайн сложный или к мастеру приходит новый клиент, то процедура может занять и три часа. Поэтому в день один мастер может принять только четверых или пятерых клиентов.

Революция в ногтевой индустрии Самое популярное покрытие для маникюра — гель-лак, а самый востребованный маникюр — аппаратный. Эти технологии в значительной мере повлияли на бурное развитие индустрии ногтевого сервиса благодаря удобству и доступной цене. Первый лак на основе геля был изобретен совсем недавно — в 2010 году. Американская компания CND выпустила Shellac. Он носится две-три недели, но для при его нанесении не требуется спиливать ногтевую пластину, как при наращивании акрилом. Сейчас гель-лаков огромное количество, у каждого есть свои нюансы нанесения. Аппаратный маникюр придумали давно — еще в прошлом веке. Однако широкое распространение он получил значительно позже. В Барнауле аппаратный практически вытеснил обрезной маникюр всего несколько лет назад.

Сколько можно заработать на ногтевом сервисе в Барнауле

В салонах стоимость маникюра с однотонным покрытием гель-лаком начинается примерно с 1 тыс. рублей. Средняя цена за услугу с несложным дизайном — 1,5 тыс. рублей. Некоторые мастера берут и больше, но их немного. Есть и те, кто просит меньше, это в основном начинающие надомники. Цена на педикюр с покрытием стартует от 1,7 тыс. рублей.

Эксперты рынка, с которыми удалось пообщаться altapress.ru, сказали, что у мастеров маникюра есть «потолок» заработка — в районе 70 тыс. рублей. В салонах хорошей считается зарплата от 40 тыс. рублей. Про то, сколько можно зарабатывать в свободном плавании на дому, они сказать затруднились. Поэтому мы решили посчитать самостоятельно.

Если мастер работает по максимуму, без выходных и берет по пять клиентов в день, то за месяц при цене маникюра 1,5 тыс. рублей он получит 225 тыс. рублей. Доход «ленивого» мастера, который берет пару выходных в неделю, по четыре клиента в день и просит за свои услуги 1,1 тыс. рублей, составит 96,8 тыс. рублей.

То есть даже при не самом плотном графике и не самой высокой цене сумма получается внушительная. Однако нужно учитывать, что у мастеров маникюра есть регулярные расходы: перчатки, маски, растворы для дезинфекции, крафтовые пакеты для стерилизации инструментов в сухожаре, лаки и другие. Сюда же нужно добавить стоимость аренды и налоги. По словам Олеси Евстегнеевой, все это может «съедать» до 50−60% дохода.

Другое дело, что некоторые «экономят»: оказывают услуги на дому, не пользуются перчатками, не меняют маску после каждого клиента, покупают дешевые материалы. Стоимость гель-лака, например, варьируется от 150 рублей до 1,5 тыс. рублей за бутылочку. Качество тоже сильно различается.

Сколько денег нужно для старта в ногтевом сервисе

Если делать все по правилам СанПиН и с регистрацией деятельности, то вход в профессию для обывателя окажется недешевым. По словам Ивана Борисова, на открытие студии 10−20 кв. метров с соблюдением всех технологических решений и санитарных норм потребуется около 200 тыс. рублей. Сюда же нужно добавить расходы на обучение, если ты начинаешь с нуля.

Олеся Евстегнеева, которая арендует офис в «Гулливере», говорит, что тратилась на развитие постепенно и точно оценить свои расходы не может. Но за все время ее работы они могли составить около 500 тыс. рублей.

Олеся Евстегнеева,

мастер маникюра , предприниматель:

У меня только палитра лаков из 150 цветов, каждая бутылка стоит не меньше 1 тыс. рублей, плюс оборудование, мебель, постоянное обучение и так далее, — говорит девушка. — Как минимум первый год я все вкладывала в бизнес. И только сейчас, когда он уже полностью укомплектован, начала зарабатывать.

Екатерина Морусова уверена, что в салоне работать намного проще и выгоднее, чем самостоятельно. Ведь значительную часть организационной работы и расходов на себя берет предприниматель. А специалисту остается только прийти, сесть за стол и обслуживать клиентов.

По словам Морусовой, сфера ногтевого сервиса стала привлекать многих людей потому, что здесь появилась возможность карьерного роста. А самые талантливые создают целые империи.

Один из ярких примеров на российском рынке — компания Е. Mi. Ее основала семья Мирошниченко. Начинали с одного салона в Ростове, а теперь у них международный бизнес — почти в 20 странах мира, школа и производство материалов для покрытия ногтей. Оборот, по данным на 2016 год, оценивается в 360 млн рублей в год.

Многие мастера, которые решают работать сами, не соблюдают всех правил. Они начинают с самого простого — лампы и трех-пяти гель-лаков. Первое время делают маникюр себе, потом друзьям и со временем выходят на более профессиональный уровень. А некоторые так и не выходят.

Почему профессия мастера маникюра не так проста

Екатерина Морусова специализируется на подологии — это околомедицинское направление по работе со стопой и ногтями. Эксперт уверена, что современному мастеру маникюра желательно иметь хотя бы среднее медицинское образование. Или как минимум заниматься самообразованием в этой сфере — читать книги, посещать курсы.

Екатерина Морусова,

руководитель студии Morusova Nail:

Мы имеем дело с кожей, это самый большой иммунный орган. Мастер маникюра обрабатывает кожу, наносит химические средства, он должен понимать, как все это работает. Разбираться, когда он может проводить процедуры, а где случаи, находящиеся в компетенции врача.

О проблемах с ногтями, которые бывают из-за некачественного маникюра, ей известно из каждодневной практики. У нее десятки пациентов с онихолизисом — это состояние, при котором ногтевая платина отходит от ногтевого ложа. В образовавшемся пространстве возникает воспаление или может появиться инфекция. Одна из причин — некорректный маникюр, покрытие, некачественные материалы.

Екатерина Морусова,

руководитель студии Morusova Nail:

— Есть люди, которым противопоказан гель-лак. Иногда по физиологическим причинам, иногда из-за состояния ногтей. Мастера в моей студии всегда об этом скажут и не возьмут на процедуру, которая может причинить вред. Но так поступают не все.

В СанПиН, который регулирует деятельность ногтевых студий и салонов красоты, нет никаких требований к квалификации мастеров, работающих в них. В 2018 году в России приняли ГОСТ о ногтевом сервисе. В нем прописано, что мастер маникюра должен пройти обучение не менее 250 часов. ГОСТ носит рекомендательный характер.

На практике же сейчас основам маникюра могут обучить за три дня. Никакой лицензии, чтобы вести образовательную деятельность, не требуется.

Екатерина Морусова,

руководитель студии Morusova Nail:

— Я говорю своим ученицам, что дезинфекцию и стерилизацию всегда нужно ставить на первое место. Тем же инстументом мы делаем маникюр себе, своим близким. Мастер работает с потоком людей ежедневно, и риск заражения, если пренебрегать правилами обработки инструмента, велик. В первую очередь он сам заинтересован в стирильности.

Спектр заболеваний, которыми можно заразиться при недобросовестном исполнении маникюра, огромен — от банального грибка до гепатита и ВИЧ. К тому же у мастеров есть профессиональные заболевания — аллергия на материалы, остеохондроз, варикоз, ухудшение зрения. Поэтому необходимо следить за режимом труда и отдыха, заниматься спортом, проходить курсы массажа.

Маникюр. СС0

Отзывы клиентов о ногтевом сервисе в Барнауле

Altapress.ru изучил отзывы о ногтевом сервисе в Барнауле на Flamp. Большая часть среди них положительные, но есть и негативные. Клиенты жалуются на то, что лак сходит с ногтей через пару дней или через неделю, мастер принимает не вовремя, небрежно обрабатывает кутикулу, а ценник внезапно заметно увеличивается после процедуры.

Есть претензии к качеству сервиса: после того как человек жалуется на плохо оказанную услугу, салон не извиняется. Он, наоборот, обвиняет клиента в том, что тот неправильно ухаживает за кутикулой, якобы поэтому она травмируется во время маникюра. Приглашает поправить лак, но за деньги.

Еще один важный момент: в Барнауле зачастую нет доверия к салону как к бренду. Клиенты ходят к конкретным мастерам. Потому что в одном и том же салоне могут работать совершенно разные по уровню специалисты. Часто встречаются отзывы типа «хорошая студия, но не ходите к мастеру Валерии».

Маникюр. СС0

С этим столкнулась Яна Козицина, популярный блогер в Instagram и продвинутый пользователь бьюти-услуг. Она записалась в известный салон Барнаула на педикюр, подчеркнув в разговоре по телефону, что он должен быть именно аппаратным.

Ее приняли с опозданием примерно на полчаса, небрежно, до боли сделали процедуру с использованием режущих инструментов и посчитали дизайном покрытие одного ногтя в другой цвет — это отразилось на цене.

«Все мои претензии в салоне проигнорировали, сказали, что я слишком изнеженная», — рассказывает девушка.

Яна констатирует: лучше ходить только к проверенным мастерам.

Очень разным уровень мастеров бывает в сетевых студиях, которые работают на массовость, — у них жесткие временные регламенты. К тому же редкий специалист способен их выполнить без потерь. В среднем не очень высокое качество услуг и в nail-барах.

Местные студии, основанные известными в городе мастерами, все-таки стараются следить за уровнем сотрудников. Например, Иван Борисов говорит, что при устройстве в Cherry Nails человек проходит сложное собеседование и оценивается с самых разных сторон. В итоге в компании низкая текучка кадров. А Екатерина Морусова берет в собственную ногтевую студию своих же учеников.

Маникюр. СС0

Факт

В Барнауле есть компании, которые выпустили гель-лаки для ногтей под своим брендом. Среди них Cherry Nails. Иван Борисов рассказал, что сделали это в первую очередь для себя, чтобы получить качественный продукт за меньшую цену. Однако сейчас он продается и в другие салоны. Производство, лабораторное тестирование, брендинг гель-лака делают специалисты и лаборанты Cherry Nails. Стоимость бутылочки лака — 450 рублей. Еще одна местная компания, которая выпустила гель-лак, — Irida.