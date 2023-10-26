Барнаульский завод объявил о повышении окладов до 40% и новом курсе

За семь месяцев текущего года зарплаты на промышленных предприятиях Алтайского края выросли примерно на четверть, заявили накануне в региональном минпроме. В числе лидеров-отраслей врио министра промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка называл оборонку и котлостроение, где за январь — июль зарплаты увеличились в полтора раза.

Между тем, судя по информации от самих предприятий, рост продолжается: на днях об увеличении окладов заявили на барнаульском котельном заводе — «Сибэнергомаш-БКЗ».

На заводе «Сибэнергомаш-БКЗ» объяснили увеличение окладной части зарплаты началом нового курса в управлении предприятия, ростом объемов выпуска продукции и повышением эффективности бизнес-процессов.

Как рассказали altapress.ru на предприятии, с 1 октября окладная часть повышена на 25-40% — в зависимости от условий труда.

Повышение окладной части на заводе производится поэтапно. Рост уже произошел у таких специалистов, как балансировщик деталей и узлов, вальцовщик, газорезчик, гибщик труб, котельщик, кузнец-штамповщик, оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, оператор станков с программным управлением, разметчик, резчик металла на ножницах и прессах, токарь, фрезеровщик, электросварщик и ряда других.

Гендиректор Константин Соболев, комментируя решение об оплате труда, подчеркнул важность сохранения у работников конкурентного уровня зарплат.

Мы уделяем особое внимание условиям труда и финансовому благополучию сотрудников, развиваем новые меры поддержки, направленные на обеспечение мотивации и социальных гарантий, — сказал он.

По данным алтайкрайстата, средняя зарплата за январь-июль в обрабатывающих производствах Алтайского края достигла 47,6 тыс. рублей, в том числе в июле — 49,8 тыс. Рост с начала года — плюс 26,2%.

Наибольший прирост зарплат минпромэнерго отметило в ОПК и котлостроении — в 1,5 раза. По словам Вячеслава Химочки, зарплата в обрабатывающих производствах растет опережающими темпами (то есть быстрее, чем в среднем по экономике). Он связывает это с нехваткой кадров на фоне роста заказов у предприятий.