31 августа
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Работа и обучение

Барнаульцы оказались счастливее москвичей

Каждый пятый житель Барнаула считает себя абсолютно счастливым, следует из результатов опроса SuperJob. В нем приняло участие экономически активное население из Барнаула.

Смайлик. Счастье.
Смайлик. Счастье.
СС0

Абсолютно счастливыми себя считают 22% барнаульцев: свои ощущения они оценили на пять баллов из пяти возможных. Еще 28% поставили своему состоянию «четверку», а 24% — «тройку».

Отмечается, что 10% горожан счастливы только на 2 балла, а 8% и вовсе называют себя несчастными.

По данным SuperJob, среднестатистический горожанин счастлив на 3,51 балла по 5-балльной шкале.

Женщины в среднем счастливее мужчин (3,6 против 3,4 баллов). Чаще других довольна своей жизнью молодежь до 24 лет (3,66 балла).

Состоящие в браке в среднем счастливее холостых и незамужних (3,61 против 3,23 балла), а семьи с детьми — счастливее бездетных (в среднем 3,64 против 3,11 балла).

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com
Дети.Радость. Семья
Дети.Радость. Семья
ССО
Семья, дети. Отпуск. Море.
Семья, дети. Отпуск. Море.
CC0

Люди с дипломами ссузов счастливее тех, у кого «корочка» из высшего учебного заведения — 3,52 против 3,4 баллов.

Москвичи и петербуржцы в среднем менее довольны жизнью, чем респонденты из других регионов: если они оценили свой уровень счастья на 3,27 и 3,21 балла соответственно, то россияне в целом — на 3,56 балла.

Деньги. Финансы. Платежи.
Деньги. Финансы. Платежи.
Pixabay.com
Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Также опрос показал, что жителю Барнаула нужно в месяц от 80 тыс. рублей до 200 тыс. Вероятно, 200 тыс. руб. — такой уровень ежемесячного дохода, после достижения которого деньги уже не делают счастливее.

Ранее барнаульцы рассказали, что считают удаленку главным позитивным моментом пандемии.

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