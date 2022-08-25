Для барнаульцев удаленка стала главным позитивным моментом пандемии

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, что за время пандемии многие барнаульцы остались довольны возможностью работать и учиться из дома.

Позитивные моменты в пандемии коронавируса нашли 4 из 10 барнаульцев. 17% горожан положительно оценили возможность дистанционного обучения и удаленной работы.

Кроме того, многие барнаульцы, сидя дома, задумались о ценности жизни. 10% решили, что пересмотрят свои взгляды на отношение к здоровью.

Еще 7% опрошенных начали учиться и нашли другую работу, пока бушевал ковид. А вот самоизоляция в целом понравилась только каждому двадцатому.

Коронавирус. Пандемия. СС0

Больше времени с семьей стали проводить 4% барнаульцев. 3% опрошенных отметили: период COVID-19 научил их разбираться в людях, мыслить и анализировать, а также подарил новые знакомства.

Только 1% ответил, что пандемия освободила время для чтения, досуга и самообразования.

Почти 50% респондентов ответили, что коронавирус не принес ничего хорошего в их жизнь. Многие вспоминали о потере близких людей, психологически сложной самоизоляции и серьезных ограничительных мерах.

При этом женщинам пандемия не понравилась больше, чем мужчинам.

Ранее новый штамм ковида «русский дельтакрон» зародился в России.