Новый штамм ковида «русский дельтакрон» зародился в России

Ученые обнаружили в России новый вид коронавируса, который сочетает в себе штаммы омикрон и дельту, пишет РБК.

Опасность нового штамма, так называемого «русского дельтакрона», только предстоит определить, заявил американский ученый-генетик Дмитрий Прусс.

По его словам, гибридные вирусы с фрагментами геномов «омикрона» и «дельты» являются большой редкостью из-за практически полного исчезновения штамма «дельта».

Именно такие необычные вирусы были найдены в последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга.

«Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института Гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус», — рассказал ученый.

Родом из России

Прусс подчеркивает — скорее всего вирус зародился в России, поскольку ни в одной другой стране мира этот вариант коронавируса пока не был выявлен.

Загрузка в базы

Ученый поделился, что «русский дельтакрон» пока не изучен полностью и неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы или вызвать тяжелый ковид, пишет Lenta.ru.

Он посоветовал российским медицинским учреждениям тщательно отслеживать новые штаммы, добавив, что необходимо также более активное прочтение геномов и более прозрачная отчетность с загрузкой в мировые базы.

«Без этого недостаточно данных, чтобы сказать, не пора ли добавить мер эпидемиологического контроля», — подытожил ученый.

Ранее иммунолог назвал вариант коронавируса «кентавр» признаком окончания пандемии.